快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

川普看衰古巴局勢 淡化美軍介入必要性

中央社／ 空軍一號機上4日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，在美軍逮捕其盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，古巴已「瀕臨垮台」，並淡化美國在當地採取任何軍事行動的必要性。(美聯社)
美國總統川普今天表示，在美軍逮捕其盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，古巴已「瀕臨垮台」，並淡化美國在當地採取任何軍事行動的必要性。(美聯社)

美國總統川普今天表示，在美軍逮捕其盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，古巴已「瀕臨垮台」，並淡化美國在當地採取任何軍事行動的必要性。

法新社報導，川普在總統專機空軍一號（Air ForceOne）上對記者說，「古巴已準備垮台」，並稱若失去委內瑞拉高度補貼的石油供應，哈瓦那將「很難撐下去」。

他補充說：「我不認為我們需要採取任何行動，（古巴）局勢看起來正在走下坡。」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，川普在記者會上被問到，美國對委內瑞拉的行動是否也向古巴傳達某種訊息，川普說，古巴是個「有意思」的案例。

他說：「我認為古巴會是我們最終將談論的對象，因為古巴現在是一個正在失敗的國家，一個面臨嚴重失敗的國家。我們希望幫助那裡的人民。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則表示，古巴正由「無能且年邁昏聵的人」所統治，而許多協助馬杜洛的人都是古巴人。

盧比歐說：「委內瑞拉人面臨的最大問題之一，是他們必須宣告擺脫古巴，古巴從安全層面上幾乎試圖殖民委內瑞拉。所以說，如果我住在哈瓦那、又在政府裡任職，至少會感到有點擔憂。」

報導指出，若美國對古巴採取類似行動，這並非首次。1961年，美國時任總統甘迺迪（John F.Kennedy）發動「豬灣入侵」（Bay of Pigsinvasion），試圖推翻斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）和其共產政權，但以失敗告終。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府

川普轟普亭「殺了太多人」 美歐6日在巴黎商烏戰後安保案

數位冷戰…歐盟不甩川普施壓 強化監管美科技巨擘

圈內核心曝光？范斯缺席川普戰情室引揣測 這些人也不見蹤影

相關新聞

「一場完美風暴核心」！是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

華爾街日報報導，美國總統川普3日指示五角大廈對委內瑞拉發動大規模打擊，重拳推翻委內瑞拉總統馬杜洛政權。事實上，半年前，川...

美突襲委內瑞拉後 陸媒點名下一波這3國最危險

美軍特種部隊3日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審。具大陸官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」發文表示，「今...

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了

紐約時報報導，美軍3日打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，委國代理總統羅德里格斯痛斥川普政府「綁架」馬杜洛，...

羅冠聰專欄：委內瑞拉變天！美國「目標」與「手段」如何取捨？

俄烏戰爭、加薩戰事共同邁向2026年時，另一樁影響深遠的軍事行動進佔各大新聞頭條。美國總統川普於1月3日宣佈，美軍於委內瑞拉首都進行大規模空襲後已成功捉拿獨裁領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），並將其帶往紐約就「毒品恐怖主義」的罪名受審。其後委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示武裝部隊將捍衛委國國家主權，但截至1月4日未有後續新聞指衝突規模升級。

川普看衰古巴局勢 淡化美軍介入必要性

美國總統川普今天表示，在美軍逮捕其盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，古巴已「瀕臨垮台」，並淡化...

馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府

被控販毒及非法持有武器等罪名的委內瑞拉前總統馬杜洛3日晚間被押送至紐約，等待5日在紐約南區聯邦法院過堂。馬杜洛被捕的消息...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。