川普看衰古巴局勢 淡化美軍介入必要性

美國總統川普今天表示，在美軍逮捕其盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，古巴已「瀕臨垮台」，並淡化美國在當地採取任何軍事行動的必要性。

法新社報導，川普在總統專機空軍一號（Air ForceOne）上對記者說，「古巴已準備垮台」，並稱若失去委內瑞拉高度補貼的石油供應，哈瓦那將「很難撐下去」。

他補充說：「我不認為我們需要採取任何行動，（古巴）局勢看起來正在走下坡。」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，川普在記者會上被問到，美國對委內瑞拉的行動是否也向古巴傳達某種訊息，川普說，古巴是個「有意思」的案例。

他說：「我認為古巴會是我們最終將談論的對象，因為古巴現在是一個正在失敗的國家，一個面臨嚴重失敗的國家。我們希望幫助那裡的人民。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則表示，古巴正由「無能且年邁昏聵的人」所統治，而許多協助馬杜洛的人都是古巴人。

盧比歐說：「委內瑞拉人面臨的最大問題之一，是他們必須宣告擺脫古巴，古巴從安全層面上幾乎試圖殖民委內瑞拉。所以說，如果我住在哈瓦那、又在政府裡任職，至少會感到有點擔憂。」

報導指出，若美國對古巴採取類似行動，這並非首次。1961年，美國時任總統甘迺迪（John F.Kennedy）發動「豬灣入侵」（Bay of Pigsinvasion），試圖推翻斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）和其共產政權，但以失敗告終。