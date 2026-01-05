暗嗆川普霸凌委內瑞拉！習近平：大國應帶頭尊重他國自主發展

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在釜山舉行雙邊會談。路透
美國總統川普2日下令打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦，引發中國大陸強烈譴責，3日敦促停止侵犯他國的主權安全。中國國家主席習近平5日會晤愛爾蘭總理馬丁時表示，當今世界變動「單邊霸凌行徑衝擊國際秩序」，呼籲「大國應帶頭尊重他國自主發展道路」，南華早報描述，這是針對美國打擊委內瑞拉的含蓄批評。

根據新華社，習近平表示：「當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及《聯合國憲章》宗旨和原則，大國尤應帶頭。」

習近平並形容，中國與愛爾蘭都支持多邊主義，並呼籲在全球事務上加強協調合作，「共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理方向發展」。

南華早報提到，中國是委國最大的石油買家，且多次表示委國有權在不受外部壓力下，與其他國家推動經濟合作。

委國代理總統羅德里格斯4日聲明希望與美國對話及共存，也提到委國「渴望在不受外部威脅的情況下生活」，並「擁有主權的權利」。

南華報導，習近平去年11月在一則祝賀馬杜洛生日的賀電中，形容中委是「親密朋友、親愛兄弟、好夥伴」，並承諾將持續支持卡拉卡斯「維護主權和國家安全、民族尊嚴以及社會穩定」。

