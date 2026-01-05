委內瑞拉變天 中國債權、貿易及投資可能受影響

美國對委內瑞拉進行大規模攻擊，抓捕委國總統馬杜洛夫婦並關押在美國。港媒刊文分析委國變天對中國可能造成3大影響，包括中國在委內瑞拉還未收回的債權、雙邊貿易及在委國投資的中企。

香港01今天刊文表示，委內瑞拉連接加勒比海和大西洋貿易路線，成為中國「一帶一路」倡議中的天然節點。中委經貿關係自委國前總統查維斯（HugoChavez）時代起迅速深化，2000年代初升級為「戰略夥伴關係」，2023年進一步提升為「全天候戰略夥伴關係」。

委內瑞拉變天，對中國其中一個影響是兩國之間的貿易。根據聯合國商品貿易統計數據庫（UNComtrade），2023年、2024年，中國對委內瑞拉的出口額分別為34.5億美元及48億美元；委內瑞拉對中國出口分別約7.39億美元及約3億美元。根據委中商會最新數據，2025年上半年委內瑞拉與中國的雙邊貿易量較2024年同期下降了12%。

中委雙邊貿易下降，主要因為委國持續受到國際制裁，影響委國的石油出口，而石油是委國與中國商業關係的主要支柱。中國對委國的出口包括機械、電子產品和消費品。

委內瑞拉新政府上台後，可能減少對中貿易，轉向美國市場以換取解除制裁和經濟援助。中國私營煉油廠和國有企業對委國的重質原油依賴可能受影響，導致短期供應鏈緊張。中國需尋求替代來源，如中東或俄羅斯，但委國的重質原油獨特加工優勢難以完全取代。

另一個影響是中國在委內瑞拉還未收回的債權。2007年起，中國透過中委聯合基金等向委國提供超過620億美元的貸款。而委內瑞拉以原油發放，即「石油換貸款」的形式償還。

委內瑞拉已成為中國最重要的債務國，占中國分配給整個拉丁美洲地區資金的45%。自2015年以來，中國拒絕向委內瑞拉提供新的信貸額度。目前未償估計約200億美元，多為原油掛鈎債務。

馬杜洛被捕後，新政府對這些債權態度成為關鍵。新政府可能質疑部分貸款合法性，指責馬杜洛政權腐敗和管理不善，尋求重組或減免，以獲國際貨幣基金組織和西方援助。

歷史先例顯示，拉美政權更迭後，常重新談判對中債務，優先償還西方債權人。委國新政府也可能配合美方凍結資產或施加二次制裁，阻礙債務回收。這樣令中國的債權回收不確定性增大，但中長期取決於新政府的穩定性和中美博弈。

另一個影響是中企在委內瑞拉的投資。中企在委內瑞拉投資的企業涵蓋能源、電信、基礎設施等領域。據路透社報導，中國一家名為China Concord ResourcesCorp（CCRC）的「民營」能源企業，於2024年5月與委內瑞拉簽訂20年合約，投資逾10億美元（約新台幣305億元）開發委國2座油田，至2026年底日產量可達6萬桶。

不過，委國新政府可能限制或審查中企合同，增加中企運營風險，甚至迫使退出。

電信和科企如華為、中興面臨更大挑戰。華為在委內瑞拉投資20多年，為委國提供網路轉型、手機生產和安保系統，與委內瑞拉國有電信企業CANTV關係密切。新政府也可能轉向美國或歐洲供應商，取消合約或施加本地制裁。

短期而言，中企需評估撤退或觀望，中長期取決於外交斡旋和制裁動態。