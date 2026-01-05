快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

「一場完美風暴核心」！是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）3日在佛羅里達州舉行記者會，說明對委內瑞拉的軍事行動；國務卿魯比歐（左）隨後也發表談話。路透
美國總統川普（右）3日在佛羅里達州舉行記者會，說明對委內瑞拉的軍事行動；國務卿魯比歐（左）隨後也發表談話。路透

華爾街日報報導，美國總統川普3日指示五角大廈對委內瑞拉發動大規模打擊，重拳推翻委內瑞拉總統馬杜洛政權。事實上，半年前，川普仍想透過協議讓馬杜洛體面下台，但馬杜洛未嚴肅看待美方給出的退路，12月底拒絕華府最後一次提議，最終釀成狼狽被捕的局面。

除了馬杜洛，委內瑞拉在美國打擊移民與毒品上有利川普2.0政績，加上擁有豐富石油礦產，可說齊集川普野心之大成。川普第一任期委國特使艾布蘭（Elliott Abrams）形容，「這樣的委國成為一場完美的暴風核心，幾乎涵蓋川普關切的所有事」。

知情人士透露，川普去年7月在一場白宮會議上，仍有意繼續與馬杜洛談判，希望藉由達成協議讓美國企業取得開採委國石油的優先權。儘管對委鷹派的國務卿魯比歐不斷提醒石油只會強化馬杜洛政權，川普仍執意訴諸談判協議，並說出「我們照我的方式做」。

從川普決定給馬杜洛退路開始，美方5月起陸續且多次提議，讓馬杜洛自願下台、流亡海外，交換豁免他在美國的毒品控罪，同時美方撤銷對馬杜洛官員的制裁。馬杜洛都拒絕了。

去年10月，川普放風聲稱，允許中情局在委國境內執行秘密行動；一名接近馬杜洛政府人士透露，經歷川普1.0施壓後，馬杜洛現在認為美國威脅不過是虛張聲勢。

去年11月，川普和馬杜洛通話再提議全面赦免，否則考慮動用武力；但川普私下也擔心軍事行動會失敗。

川普極力訴諸談判期間，魯比歐示警川普，馬杜洛政府過去10年與歷屆美政府達成5項協議，但全部都違背承諾。

報導提到，川普也注意到，馬杜洛一次在活動上開心熱舞，一邊用不流利的英文喊話美國人「別擔心、開心點」，這讓川普感到挫折，並說認為馬杜洛不夠嚴肅以對。

去年12月23日平安夜前夕，馬杜洛再度拒絕自願下台，只是他不知道這是美方最後一次給出體面退路。

最終，川普拍板對馬杜洛政權的軍事行動，五角大廈出動特種作戰三角洲部隊攻堅委國軍事基地蒂烏納堡，火速逮捕並押送馬杜洛夫婦至紐約，預計將在美東時間5日（台灣時間6日）首度受審。

「馬杜洛多次獲得非常、非常、非常慷慨的提議，他卻選擇像個野蠻人行事，玩弄一切，」魯比歐3日告訴媒體，「結果就是今晚各位見證的那樣。」

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

美國逮捕馬杜洛 印度敦促和平對話確保區域穩定

「釋放我們總統」 馬杜洛支持者示威抗議美軍逮捕

美軍委國行動引中國關切 川普：與習關係不受影響

暗批川普？習近平：大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章

相關新聞

馬杜洛明首度在紐約受審恐面臨無期徒刑！紐時：辯方恐鎖定2打點

紐約時報報導，委內瑞拉總統馬杜洛夫婦遭美軍押送至紐約後，預計美東時間5日中午（台灣時間6日）在曼哈頓聯邦法院首度出庭受審...

「一場完美風暴核心」！是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

華爾街日報報導，美國總統川普3日指示五角大廈對委內瑞拉發動大規模打擊，重拳推翻委內瑞拉總統馬杜洛政權。事實上，半年前，川...

美突襲委內瑞拉後 陸媒點名下一波這3國最危險

美軍特種部隊3日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審。具大陸官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」發文表示，「今...

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了

紐約時報報導，美軍3日打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，委國代理總統羅德里格斯痛斥川普政府「綁架」馬杜洛，...

羅冠聰專欄：委內瑞拉變天！美國「目標」與「手段」如何取捨？

俄烏戰爭、加薩戰事共同邁向2026年時，另一樁影響深遠的軍事行動進佔各大新聞頭條。美國總統川普於1月3日宣佈，美軍於委內瑞拉首都進行大規模空襲後已成功捉拿獨裁領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），並將其帶往紐約就「毒品恐怖主義」的罪名受審。其後委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示武裝部隊將捍衛委國國家主權，但截至1月4日未有後續新聞指衝突規模升級。

川普看衰古巴局勢 淡化美軍介入必要性

美國總統川普今天表示，在美軍逮捕其盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，古巴已「瀕臨垮台」，並淡化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。