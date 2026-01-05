川普逮馬杜洛 解析委內瑞拉一夕變天與國際新局

美軍1月3日發動突擊成功逮獲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，投下地緣震撼彈。委國衛戍形同虛設、當地政經日後走向以及川普對國際秩序的衝擊，為全球現勢再開啟不確定篇章。

美國總統川普3日宣稱，在美軍打擊委國多處目標、由精銳特戰部隊成功逮捕並將馬杜洛夫婦押解赴美後，「美國在西半球的主導地位將不再受質疑、重新彰顯美國在本區域的力量」，華府將無限期接管委內瑞拉。

權威的「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊專訪華府智庫「經濟政策研究中心」（CEPR）高級研究員、丹佛大學教授羅德里格斯（FranciscoRodriguez），研析這個事件對美、委乃至國際間的意涵與影響。

● 輕鬆抓人疑有內應且喬好 逮馬杜洛只是「鋸箭」

羅德里格斯曾於2000到2004年擔任委內瑞拉國會經濟與財政顧問、2008到2011年擔任聯合國「人類發展報告辦公室」（HDRO）研究團隊主席，有3本探討委內瑞拉的專著。

羅德里格斯指出，儘管馬杜洛（Nicolas Maduro）被美軍逮捕並帶往紐約受審，但由副總統接任臨時總統、馬杜洛所建政權依然掌控軍隊，美國「只是把頭頭拿掉，但對方整體結構仍未撼動」。

他覺得能如此輕易在馬杜洛夫婦熟睡之際抓人，反映這背後極可能美國取得負責衛戍的委內瑞拉軍方某種「內應」，雖不是整個政權背叛馬杜洛，但很有可能是一場宮闈政變。

英國「天空新聞網」（Sky News）引述委內瑞拉反對派內部人士透露，馬杜洛的被捕是「喬好後的退場」，某種程度印證羅德里格斯的研判。

川普拉下馬杜洛後意外未扶持反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）上台，說她的威望不足以領導委國。羅德里格斯認為，當川普說華府將「管理」委內瑞拉時，最在意的可能是讓美國公司重回並掌控委內瑞拉石油。

● 未扶持反對派 川普意在石油而非民主

羅德里格斯指出，由於馬查多和反對派盟友主張監禁幾乎所有馬杜洛政府的政、軍首腦，川普很可能覺得讓馬查多上台，風險將是無法治理和混亂。川普似乎不打算扶植反對派，而是願意與現有「後馬杜洛政府」合作，只要對方能滿足美國對石油與國家安全的要求。

委內瑞拉在馬杜洛執政期間，國內生產毛額（GDP）幾乎流失3/4，另有約800萬委內瑞拉人逃離家園。羅德里格斯認為，大多數委內瑞拉人會樂見馬杜洛時代告終並盼找到一條新出路。

然而羅德里格斯表示，如委內瑞拉與美國達成協議解除制裁，並讓數十億美元投入石油產業復甦，委內瑞拉人均GDP十年內有可能成長至目前3倍，屆時誰參選都能輕鬆勝出，但這不代表委內瑞拉將真正走向民主，因為日後最可能的情況是無論委內瑞拉誰當家，本質上都是對美國俯首稱臣，最終還是美國決定誰掌權。

他警告由外部他國主導的國家重建，往往只會帶來更大不穩，川普這次動手似乎也不是出於民主而是圍繞在石油，尤其華府選擇與馬杜洛的副手合作，委國民眾與反對派恐迎來一個馬杜洛政權仍掌權、並已與美國達成石油協議的體制，並非好事。

● 二戰後秩序進一步崩解 國際步弱肉強食新局

華盛頓郵報外交專欄作家沙魯爾（Ishaan Tharoor）一篇專文指出，川普對委內瑞拉動手，是對現有二戰後所建國際秩序的棺材板上加釘，並為地緣政治新頁開通一扇通往「西部蠻荒時代」的大門：強權即公理，法律與規則靠邊。

耶魯法學院知名國際法學者海瑟威（OonaHathaway）說：「令人不安的不光是川普動武明顯違反國內與國際法，而是他顯然根本不在乎自己正在破壞這些規範。」

印度傑出地緣政治分析家莫漢（C. Raja Mohan）說：「當侵略行為不受懲罰或被默許時，『主權不可侵犯』的宣示就顯空洞。」

他認為當主要強權擁抱勢力範圍劃分（如中國在亞洲、俄羅斯在歐洲、美國在西半球）時，較小國家若還想依賴所謂以規則為基礎的國際秩序當「保護傘」，就未免過於天真。