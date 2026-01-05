快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

「釋放我們總統」 馬杜洛支持者示威抗議美軍逮捕

中央社／ 卡拉卡斯4日綜合外電報導

約2000名委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的支持者今天在委國首都卡拉卡斯示威，要求釋放遭美國部隊逮捕並帶往紐約監獄的馬杜洛夫婦。

一群支持馬杜洛的準軍事組織成員和機車騎士陪同示威群眾，他們揮舞著紅、藍、黃三色的委內瑞拉國旗。

一名穿著紅色法蘭絨襯衫的男子舉著標語牌，上面印有馬杜洛前任總統兼導師查維斯（Hugo Chavez）的肖像，上面寫著：「釋放我們的總統」。

另一張標語寫著「委內瑞拉不是任何人的殖民地」，藉此諷刺美國總統川普3日的宣布。川普當時聲明，華府將在一個未說明期限的過渡期間「管理」委內瑞拉。

馬杜洛面臨與涉嫌向美國走私古柯鹼有關的「毒品恐怖主義」指控，明天將在紐約出庭。

56歲的伊特里亞戈（Nairda Itriago）憤怒地告訴法新社：「毒梟和恐怖分子是川普。」她指責美國部隊在逮捕馬杜洛期間發動空襲以癱瘓委內瑞拉防禦系統，並殺害了「無辜平民」。

卡拉卡斯的示威者呼應外界猜測，認為馬杜洛遭到核心圈成員背叛，才讓美國特種部隊得以長驅直入，在該國最大的軍事基地將其逮捕。

一名69歲的會計師說：「怎麼可能…防空系統沒起作用？」

「馬杜洛是被叛徒推翻的，因為以他所擁有的安保規模，這種事根本不該發生。」

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

暗批川普？習近平：大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章

委國高官稱馬杜洛係遭綁架 臨時政府對外展現團結

美逮馬杜洛 委第一夫人佛羅雷斯幕後權力浮上檯面

盧比歐談美國逮捕馬杜洛：古巴政府是大問題

相關新聞

美突襲委內瑞拉後 陸媒點名下一波這3國最危險

美軍特種部隊3日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審。具大陸官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」發文表示，「今...

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了

紐約時報報導，美軍3日打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，委國代理總統羅德里格斯痛斥川普政府「綁架」馬杜洛，...

川普對委動武不會加速北京對台時間表！專家點出3原因

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，引發關切北京是否仿效並對台灣出手。路透引述分析人士指出，「中國非美...

羅冠聰專欄：委內瑞拉變天！美國「目標」與「手段」如何取捨？

俄烏戰爭、加薩戰事共同邁向2026年時，另一樁影響深遠的軍事行動進佔各大新聞頭條。美國總統川普於1月3日宣佈，美軍於委內瑞拉首都進行大規模空襲後已成功捉拿獨裁領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），並將其帶往紐約就「毒品恐怖主義」的罪名受審。其後委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示武裝部隊將捍衛委國國家主權，但截至1月4日未有後續新聞指衝突規模升級。

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

路透報導，美國總統川普3日以打擊毒品販運為由，下令美軍襲擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，引發國際震撼。現...

美軍轟炸委國最大軍事基地！衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

紐約時報報導，美軍3日夜襲委內瑞拉軍事基地蒂烏納堡（Fort Tiuna），並攻堅逮捕委國總統馬杜洛夫婦。最新衛星影像顯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。