快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

抓馬杜洛 盧比歐：西半球屬美、國安不容威脅

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天接受多家媒體訪問時表示，西半球不容美國的對手染指，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛是對抗販毒組織而不是宣戰，無需國會同意。

美軍1月3日發動突擊成功逮獲馬杜洛（NicolasMaduro）夫婦，投下地緣與國際現勢震撼彈，引來川普政府罔顧國際法入侵他國等質疑。

根據白宮彙整盧比歐今天上陣接受多家媒體訪問的內容，盧比歐表示，美方是逮捕遭起訴的「毒品恐怖分子」且不具元首合法性的馬杜洛。

盧比歐說：「馬杜洛不過是一名遭起訴的毒品販子，不是具合法性的總統。他不是國家元首。我仍看到媒體報導稱他為『馬杜洛總統』或『國家元首』，但他並不是。」

他表示，拜登政府時期曾對馬杜洛懸賞2500萬美元，「既然有懸賞，為何不執行？這正是川普總統與其他人不同之處……川普總統真的採取行動」。

他指出，川普對於防止西半球成為毒品販運集團、伊朗代理勢力或其他危害美國國家安全敵對政權的避風港，展現堅定不移的承諾，並宣告軟弱的時代告終，美國將動用一切工具，將這些威脅從自家後院徹底清除。

盧比歐說「這不是一場戰爭。我們是在對抗毒品販運組織，不是對委內瑞拉開戰」、「這裡是西半球，是我們生活的地方，我們不容西半球成為美國敵人、競爭者或對手的行動基地」。

盧比歐表示，這次行動無需國會批准，「事實上也根本無從要求國會批准，因為這不是入侵行動，也不是長期的軍事行動……凡需要國會批准的行動，我們都會尋求批准，否則就只是向國會報備」。

此外，盧比歐強調當前看到對手如何在非洲及他國掠奪與剝削資源，「但他們無法在西半球這麼做。在川普總統任內，這種事不會發生。美國是在執行相關政策，我們希望委內瑞拉朝某個方向前進，因為這不僅對委內瑞拉人民有利，也符合美國的國家利益」。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了

委國高官稱馬杜洛係遭綁架 臨時政府對外展現團結

美逮馬杜洛 委第一夫人佛羅雷斯幕後權力浮上檯面

盧比歐談美國逮捕馬杜洛：古巴政府是大問題

相關新聞

美突襲委內瑞拉後 陸媒點名下一波這3國最危險

美軍特種部隊3日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審。具大陸官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」發文表示，「今...

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了

紐約時報報導，美軍3日打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，委國代理總統羅德里格斯痛斥川普政府「綁架」馬杜洛，...

川普對委動武不會加速北京對台時間表！專家點出3原因

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，引發關切北京是否仿效並對台灣出手。路透引述分析人士指出，「中國非美...

羅冠聰專欄：委內瑞拉變天！美國「目標」與「手段」如何取捨？

俄烏戰爭、加薩戰事共同邁向2026年時，另一樁影響深遠的軍事行動進佔各大新聞頭條。美國總統川普於1月3日宣佈，美軍於委內瑞拉首都進行大規模空襲後已成功捉拿獨裁領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），並將其帶往紐約就「毒品恐怖主義」的罪名受審。其後委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示武裝部隊將捍衛委國國家主權，但截至1月4日未有後續新聞指衝突規模升級。

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

路透報導，美國總統川普3日以打擊毒品販運為由，下令美軍襲擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，引發國際震撼。現...

美軍轟炸委國最大軍事基地！衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

紐約時報報導，美軍3日夜襲委內瑞拉軍事基地蒂烏納堡（Fort Tiuna），並攻堅逮捕委國總統馬杜洛夫婦。最新衛星影像顯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。