抓馬杜洛 盧比歐：西半球屬美、國安不容威脅

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天接受多家媒體訪問時表示，西半球不容美國的對手染指，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛是對抗販毒組織而不是宣戰，無需國會同意。

美軍1月3日發動突擊成功逮獲馬杜洛（NicolasMaduro）夫婦，投下地緣與國際現勢震撼彈，引來川普政府罔顧國際法入侵他國等質疑。

根據白宮彙整盧比歐今天上陣接受多家媒體訪問的內容，盧比歐表示，美方是逮捕遭起訴的「毒品恐怖分子」且不具元首合法性的馬杜洛。

盧比歐說：「馬杜洛不過是一名遭起訴的毒品販子，不是具合法性的總統。他不是國家元首。我仍看到媒體報導稱他為『馬杜洛總統』或『國家元首』，但他並不是。」

他表示，拜登政府時期曾對馬杜洛懸賞2500萬美元，「既然有懸賞，為何不執行？這正是川普總統與其他人不同之處……川普總統真的採取行動」。

他指出，川普對於防止西半球成為毒品販運集團、伊朗代理勢力或其他危害美國國家安全敵對政權的避風港，展現堅定不移的承諾，並宣告軟弱的時代告終，美國將動用一切工具，將這些威脅從自家後院徹底清除。

盧比歐說「這不是一場戰爭。我們是在對抗毒品販運組織，不是對委內瑞拉開戰」、「這裡是西半球，是我們生活的地方，我們不容西半球成為美國敵人、競爭者或對手的行動基地」。

盧比歐表示，這次行動無需國會批准，「事實上也根本無從要求國會批准，因為這不是入侵行動，也不是長期的軍事行動……凡需要國會批准的行動，我們都會尋求批准，否則就只是向國會報備」。

此外，盧比歐強調當前看到對手如何在非洲及他國掠奪與剝削資源，「但他們無法在西半球這麼做。在川普總統任內，這種事不會發生。美國是在執行相關政策，我們希望委內瑞拉朝某個方向前進，因為這不僅對委內瑞拉人民有利，也符合美國的國家利益」。