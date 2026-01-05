川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉原副總統羅德里格斯4日在最高法院宣布下正式就任代理總統。美聯社
委內瑞拉原副總統羅德里格斯4日在最高法院宣布下正式就任代理總統。美聯社

紐約時報報導，美軍3日打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，委國代理總統羅德里格斯痛斥川普政府「綁架」馬杜洛，川普隔日放話她若不配合恐怕比馬杜洛還慘。羅德里格斯4日聲明出現髮夾彎，表示希望與美國對話及共存，並邀請美政府以國際法為基礎推動合作，可見措辭放軟、滿滿外交官腔，而且聲明並未重申釋放馬杜洛的要求。

委國最高法院4日宣布羅德里格斯正式就任代理總統，她5日聲明稱委國「渴望在不受外部威脅的情況下生活」，並「擁有主權的權利」。

她同時表達較和解的態度：「我們邀請美國政府在國際法框架下，戮力推動以共同發展為導向的合作，並強化持久的族群共存。」聲明還寫到：「我們的人民與區域需要的是和平與對話，而不是戰爭。這是馬杜洛總統與委國舉國立場。」

56歲的羅德里格斯曾任外交部長，是馬杜洛欽點的副手，3日得知馬杜洛遭上銬押送離境後初期，一度拒絕承認成為實際總統，並仍稱馬杜洛是「唯一的總統」。

川普3日舉行記者會證實對委行動表示，羅德里格斯已與國務卿魯比歐通話，並同意配合過渡政府；數小時後，羅德里格斯又強烈譴責美國入侵，呼籲釋放馬杜洛。

路透報導，川普4日受訪時說，「如果羅德里格斯不做正確的事，會有嚴重代價，恐怕付出比馬杜洛還慘的代價」。他並說，若仍在位的委國政府成員不配合美國「恢復正常」，美國可能對委內瑞拉發動第二波軍事打擊。

紐時指出，值得注意的是，羅德里格斯這份最新聲明並未要求釋放馬杜洛。

