美軍委國行動引中國關切 川普：與習關係不受影響

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，他不認為美國在委內瑞拉行動一事會影響到他與中國領導人習近平的關係。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今晚在總統專機空軍一號上受訪時說：「我和習近平的關係非常好。美國有關稅利器，而習也有其他方法可以應對我們。」

川普表示，他本人計劃在4月前往北京、造訪習近平。

中國先前呼籲美國應「立即」釋放委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和他的妻子，並表示對美國「公然以武力對一個主權國家採取行動，中方感到極大震驚，並予以強烈譴責」。

長期以來，委內瑞拉與中國關係密切，中國更是委內瑞拉石油的大買主。美國特種部隊突襲委國首都卡拉卡斯、逮捕委國總統馬杜洛，此事已在中國引發廣泛討論。

川普在去年10月旋風式訪問亞洲3天，期間在南韓與習近平碰面；會後川普表示，雙方「幾乎在所有議題上都達成共識」。

根據川普說法，他與習近平會談中，對美國大豆出口到中國，以及對稀土以及芬太尼等議題取得進展，因此美方將對中國商品的總體關稅減少10%。

