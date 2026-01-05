委國臨時領導人：盼與川普建立平衡關係相互尊重
委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，盼與美國建立「平衡關係且相互尊重」。她在晚間發表聲明說，委內瑞拉尋求「和平與和平共處」。
綜合法新社與美國哥倫比亞廣播公司（CBS）網站報導，美軍昨天襲擊委內瑞拉首都，強行帶走立場傾左的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。擔任臨時領導人的副總統羅德里格斯在社群平台Telegram寫著，希望與美國建立「基於主權平等且互不干涉」、「平衡且相互尊重」的關係。
羅德里格斯表示：「（委內瑞拉）渴望生活在一個沒有外部威脅、充滿尊重與國際合作的環境。我們相信，全球和平是建立在對每個國家和平的保障。」
「我們邀請美國政府在國際法框架下，共同推動以共享發展為導向的合作議程，促進社群持久共存。」
她還向美國總統川普喊話：「我們人民和此區域需要和平與對話，而不是戰爭。」
