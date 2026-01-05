快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

委國臨時領導人：盼與川普建立平衡關係相互尊重

中央社／ 卡拉卡斯4日綜合外電報導
委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。(美聯社) 美國聯合通訊社
委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。(美聯社) 美國聯合通訊社

委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，盼與美國建立「平衡關係且相互尊重」。她在晚間發表聲明說，委內瑞拉尋求「和平與和平共處」。

⭐2025總回顧

綜合法新社與美國哥倫比亞廣播公司（CBS）網站報導，美軍昨天襲擊委內瑞拉首都，強行帶走立場傾左的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。擔任臨時領導人的副總統羅德里格斯在社群平台Telegram寫著，希望與美國建立「基於主權平等且互不干涉」、「平衡且相互尊重」的關係。

羅德里格斯表示：「（委內瑞拉）渴望生活在一個沒有外部威脅、充滿尊重與國際合作的環境。我們相信，全球和平是建立在對每個國家和平的保障。」

「我們邀請美國政府在國際法框架下，共同推動以共享發展為導向的合作議程，促進社群持久共存。」

她還向美國總統川普喊話：「我們人民和此區域需要和平與對話，而不是戰爭。」

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

川普：美國必須完全獲取委內瑞拉石油 以便重建委國

委國高官稱馬杜洛係遭綁架 臨時政府對外展現團結

美夜襲抓走委國總統 醫因「這句話」狠嗆賴清德：要不要出來譴責美國

川普成功拉下馬杜洛 恐陷內外交迫困境

相關新聞

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了

紐約時報報導，美軍3日打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，委國代理總統羅德里格斯痛斥川普政府「綁架」馬杜洛，...

川普對委動武不會加速北京對台時間表！專家點出3原因

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，引發關切北京是否仿效並對台灣出手。路透引述分析人士指出，「中國非美...

羅冠聰專欄：委內瑞拉變天！美國「目標」與「手段」如何取捨？

俄烏戰爭、加薩戰事共同邁向2026年時，另一樁影響深遠的軍事行動進佔各大新聞頭條。美國總統川普於1月3日宣佈，美軍於委內瑞拉首都進行大規模空襲後已成功捉拿獨裁領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），並將其帶往紐約就「毒品恐怖主義」的罪名受審。其後委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示武裝部隊將捍衛委國國家主權，但截至1月4日未有後續新聞指衝突規模升級。

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

路透報導，美國總統川普3日以打擊毒品販運為由，下令美軍襲擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，引發國際震撼。現...

美軍轟炸委國最大軍事基地！衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

紐約時報報導，美軍3日夜襲委內瑞拉軍事基地蒂烏納堡（Fort Tiuna），並攻堅逮捕委國總統馬杜洛夫婦。最新衛星影像顯...

「美國踐踏委內瑞拉主權」！委國防長表態「動用一切力量」防衛

紐約時報報導，委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）於當地時間4日發表電視演說，駁斥美國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。