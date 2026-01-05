哈瓦那：美突襲委內瑞拉 32古巴公民喪命

古巴政府今天表示，在美國對委內瑞拉發起的突襲行動中，共有32名古巴公民喪生。這項行動目標是逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將其帶回美國受審。

綜合法新社和路透社報導，古巴政府在全國電視播出的聲明中指出：「在美國政府對委內瑞拉發動這起犯罪性攻擊期間，有32名古巴人在作戰行動中喪生。」

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）辦公室頒布政令，宣布全國將於1月5日與6日進行為期兩天的哀悼，喪禮安排將另行公布。

古巴政府聲明提供的細節不多，但據悉所有死者均為古巴武裝部隊與情報機構成員。

聲明中寫道：「我們的同胞忠於安全與防衛責任，以尊嚴與英雄氣概完成使命，在與攻擊者的直接交戰中激烈抵抗而犧牲，或在設施遭轟炸時喪命。」

英國「衛報」報導，根據政令，這些古巴人是「應委內瑞拉要求，代表革命武裝部隊與內政部執行任務」。

美國總統川普今天也說，在美軍抓捕馬杜洛的行動中，有多名古巴安保人員喪命。

古巴長期向委內瑞拉提供安全顧問與情報人員，以支持馬杜洛政府。目前尚不清楚喪命的古巴人中，有多少是在保護馬杜洛的過程中犧牲，以及有多少可能在其他地點喪生。