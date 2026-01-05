哈瓦那：美突襲委內瑞拉 32古巴公民喪命

快訊

中央社／ 哈瓦那4日綜合外電報導

古巴政府今天表示，在美國委內瑞拉發起的突襲行動中，共有32名古巴公民喪生。這項行動目標是逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將其帶回美國受審。

綜合法新社和路透社報導，古巴政府在全國電視播出的聲明中指出：「在美國政府對委內瑞拉發動這起犯罪性攻擊期間，有32名古巴人在作戰行動中喪生。」

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）辦公室頒布政令，宣布全國將於1月5日與6日進行為期兩天的哀悼，喪禮安排將另行公布。

古巴政府聲明提供的細節不多，但據悉所有死者均為古巴武裝部隊與情報機構成員。

聲明中寫道：「我們的同胞忠於安全與防衛責任，以尊嚴與英雄氣概完成使命，在與攻擊者的直接交戰中激烈抵抗而犧牲，或在設施遭轟炸時喪命。」

英國「衛報」報導，根據政令，這些古巴人是「應委內瑞拉要求，代表革命武裝部隊與內政部執行任務」。

美國總統川普今天也說，在美軍抓捕馬杜洛的行動中，有多名古巴安保人員喪命。

古巴長期向委內瑞拉提供安全顧問與情報人員，以支持馬杜洛政府。目前尚不清楚喪命的古巴人中，有多少是在保護馬杜洛的過程中犧牲，以及有多少可能在其他地點喪生。

委國高官稱馬杜洛係遭綁架 臨時政府對外展現團結

美逮馬杜洛 委第一夫人佛羅雷斯幕後權力浮上檯面

美逮馬杜洛戰術北京恐仿效？國防部：國軍對突發狀況有準備

盧比歐談美國逮捕馬杜洛：古巴政府是大問題

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了

紐約時報報導，美軍3日打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，委國代理總統羅德里格斯痛斥川普政府「綁架」馬杜洛，...

川普對委動武不會加速北京對台時間表！專家點出3原因

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，引發關切北京是否仿效並對台灣出手。路透引述分析人士指出，「中國非美...

羅冠聰專欄：委內瑞拉變天！美國「目標」與「手段」如何取捨？

俄烏戰爭、加薩戰事共同邁向2026年時，另一樁影響深遠的軍事行動進佔各大新聞頭條。美國總統川普於1月3日宣佈，美軍於委內瑞拉首都進行大規模空襲後已成功捉拿獨裁領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），並將其帶往紐約就「毒品恐怖主義」的罪名受審。其後委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示武裝部隊將捍衛委國國家主權，但截至1月4日未有後續新聞指衝突規模升級。

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

路透報導，美國總統川普3日以打擊毒品販運為由，下令美軍襲擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，引發國際震撼。現...

美軍轟炸委國最大軍事基地！衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

紐約時報報導，美軍3日夜襲委內瑞拉軍事基地蒂烏納堡（Fort Tiuna），並攻堅逮捕委國總統馬杜洛夫婦。最新衛星影像顯...

「美國踐踏委內瑞拉主權」！委國防長表態「動用一切力量」防衛

紐約時報報導，委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）於當地時間4日發表電視演說，駁斥美國...

