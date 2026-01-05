未獲授權即動武？美逮馬杜洛合法性惹議 UN將討論

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的合法性明天將在聯合國成為審視焦點，但華府在這個拉丁美洲國家發動的軍事行動，不太可能遭到盟友強烈譴責。

美國特種部隊昨天逮捕馬杜洛之後，15國組成的聯合國安全理事會明天將召開會議。

俄羅斯、中國等支持委內瑞拉的國家指控美國違反國際法，但美國盟友對動用軍事力量一事相對低調。

智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）全球議題與制度主任高恩（Richard Gowan）表示：「從歐洲領袖目前的反應來看，我推測美國盟友會在安理會上採取極其模稜兩可的態度。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人昨天說，古特瑞斯認為美國此次行動開了「危險先例」。許多法律專家也認為美國行動非法，但華府有能力阻止安理會對其追究責任。

●華府援引自衛權

在美國行動後，歐洲國家多僅呼籲各方遵守國際法，並未指名道姓批評華府，但法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，美國已違反「構成國際法基礎的禁止訴諸武力原則」。

「聯合國憲章」（U.N. Charter）規定，會員國「在國際關係中，應避免以武力相威脅或使用武力，損害任何國家的領土完整或政治獨立」。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）今天援引「聯合國憲章」第51條指出，會員國遭受武裝攻擊時，其行使單獨或集體自衛的自然權利不應受到損害。

瓦爾茲接受「福斯新聞」（Fox News）訪問時表示：「在這個案例，你面對的是一名毒梟，一個在美國遭起訴的非法領導人，他與中國、俄羅斯、伊朗，以及像真主黨（Hezbollah）這樣的恐怖組織勾結，向美國輸送毒品、暴徒與武器，並威脅入侵鄰國。」

但法律專家指出，美國此次行動非法，原因在於未取得聯合國安理會授權、未獲委內瑞拉同意，且不構成遭受武裝攻擊，無法援引自衛權。

史丹佛大學法學院（Stanford Law School）教授丹能鮑姆（Tom Dannenbaum）表示：「這項行動違反國際法，即便馬杜洛政權在法律上備受爭議，也不能因此跳過在委內瑞拉動用軍事力量所需具備的法律正當性。」

●美國否決權保護華府

但華府不會因任何違規行為被負責維護國際和平與安全的安理會追究責任。美國與俄羅斯、中國、英國及法國共同擁有否決權，因此可以阻擋行動。

馬杜洛於2020年遭美國起訴，罪名包括「毒品恐怖主義共謀」。他始終否認涉及犯罪行為。

克里夫蘭州立大學（Cleveland State University）法學院教授史特里奧（Milena Sterio）表示，即便馬杜洛對走私某些毒品進入美國負有責任，此種毒品走私行為亦不構成武力攻擊，無法授權美國以自衛為由動用武力。

她也指出，華府「不能隨心所欲地在任何地方行使域外管轄權來逮捕個人」。

羅格斯大學法學院（Rutgers Law School）教授哈克（Adil Haque）則說，美國逮捕馬杜洛的行動「是對現任國家元首之不可侵犯權及豁免權的非法侵害；儘管他可能缺乏民主合法性，但他顯然仍代表其國家有效行使官方職權」。