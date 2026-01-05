快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

川普：美國必須完全獲取委內瑞拉石油 以便重建委國

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普4日登上空軍一號前揮手致意。美聯社
美國總統川普4日登上空軍一號前揮手致意。美聯社

美國總統川普表示，美國必須完全獲得委內瑞拉石油來重建委國。此前，委內瑞拉總統馬杜洛遭到美國拘捕，外界對委國領導情勢質疑升高。

⭐2025總回顧

川普周日（4日）搭乘空軍一號返回華盛頓途中對媒體表示：「我們必須完全獲得。我們必須獲取他們國家的石油和其他東西，以便我們能夠重建他們的國家。」

隨著馬杜洛在周末被捕、被押至紐約，同時面臨毒品、武器與恐怖主義相關指控，川普表示，美國石油公司將投入數十億美元，重建委內瑞拉日益崩壞的能源基礎建設。

川普表示，美國將與委內瑞拉代理總統羅德里格斯合作，但他也表示自己尚未與她通話，「我們在主導一切」。至於短期內是否舉行選舉，川普表示：「嗯，這要看情況。」接著補充說：「我們在委內瑞拉必須做一件事——讓它重回正軌。」

羅德里格斯周日晚間發表聲明表示，她邀請美國與她合作，「在國際法框架內，推動以共同發展為目標的合作議程，並強化長久的社群共存。」

川普也重申他先前在接受《大西洋月刊》專訪時，對羅德里格斯發出的警告。他對該雜誌表示：「如果她不做正確的事，她將付出非常慘痛的代價，可能比馬杜洛還要大。」在空軍一號上，他再次強調：「她將面臨的情況，可能會比馬杜洛更糟。」

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

魯比歐淡化川普「治理」委內瑞拉說法：只運用影響力來推動政策

美放話接管委內瑞拉 巴西、西班牙等6國拒外力掌控

委國高官稱馬杜洛係遭綁架 臨時政府對外展現團結

盧比歐談美國逮捕馬杜洛：古巴政府是大問題

相關新聞

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了

紐約時報報導，美軍3日打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，委國代理總統羅德里格斯痛斥川普政府「綁架」馬杜洛，...

川普對委動武不會加速北京對台時間表！專家點出3原因

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，引發關切北京是否仿效並對台灣出手。路透引述分析人士指出，「中國非美...

羅冠聰專欄：委內瑞拉變天！美國「目標」與「手段」如何取捨？

俄烏戰爭、加薩戰事共同邁向2026年時，另一樁影響深遠的軍事行動進佔各大新聞頭條。美國總統川普於1月3日宣佈，美軍於委內瑞拉首都進行大規模空襲後已成功捉拿獨裁領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），並將其帶往紐約就「毒品恐怖主義」的罪名受審。其後委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示武裝部隊將捍衛委國國家主權，但截至1月4日未有後續新聞指衝突規模升級。

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

路透報導，美國總統川普3日以打擊毒品販運為由，下令美軍襲擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，引發國際震撼。現...

美軍轟炸委國最大軍事基地！衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

紐約時報報導，美軍3日夜襲委內瑞拉軍事基地蒂烏納堡（Fort Tiuna），並攻堅逮捕委國總統馬杜洛夫婦。最新衛星影像顯...

「美國踐踏委內瑞拉主權」！委國防長表態「動用一切力量」防衛

紐約時報報導，委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）於當地時間4日發表電視演說，駁斥美國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。