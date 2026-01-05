快訊

隨機攻擊案勇士余家昶紀念牌設置地點曝光 蔣萬安說明進度

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

美放話接管委內瑞拉 巴西、西班牙等6國拒外力掌控

中央社／ 波哥大4日綜合外電報導

針對美國總統川普表示華府將「接管」委內瑞拉並開採其石油，5個拉美國家與西班牙今天共同發聲，警告外部勢力切勿企圖「掌控」委國。

⭐2025總回顧

法新社報導，巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、烏拉圭和西班牙在聯合聲明中表達「拒絕」美軍推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並對任何「企圖控制政府、行政或外國勢力侵占天然或戰略資源的行為」表示關切。

在委內瑞拉邊境活動的哥倫比亞左翼游擊隊今天誓言，在美國推翻委國領導人馬杜洛後，他們將抵抗華府的「帝國主義計畫」。

掌控哥倫比亞與委內瑞拉邊境古柯鹼走私路線的強大組織全國解放軍（ELN）呼籲「所有愛國者」，「對抗針對委內瑞拉及南方世界（Global South）人民的帝國主義計畫」。

安全專家表示，全國解放軍在委內瑞拉境內也設有後方基地，而這些基地過去受到馬杜洛的默許。

已解散的游擊組織哥倫比亞革命軍（FARC）異議成員也誓言反抗川普。該組織曾與全國解放軍爭奪委內瑞拉邊境產毒地區的控制權。

他們在社群平台X上寫道，已準備好為「對抗美國帝國流盡最後一滴血」。

美軍昨天襲擊委內瑞拉、抓捕馬杜洛並將他押往紐約面臨毒品與武器指控。此舉引發哥倫比亞的擔憂，害怕自己未來也可能成為美國軍事打擊的目標。

川普也在記者會警告哥倫比亞總統裴卓（GustavoPetro）「最好小心點」，兩人近幾個月屢次針鋒相對。

川普說道：「他正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，所以他最好小心點。」

裴卓痛批美國對委內瑞拉的攻擊是對拉丁美洲「主權的侵犯」。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

盧比歐談美國逮捕馬杜洛：古巴政府是大問題

馬杜洛被捕 台裔青年：委內瑞拉版「白色恐怖」落幕

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

相關新聞

川普對委動武不會加速北京對台時間表！專家點出3原因

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，引發關切北京是否仿效並對台灣出手。路透引述分析人士指出，「中國非美...

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

美軍特種部隊三日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，美國總統川普宣布美國將暫時接手治理委國，且不排除派遣...

美國逮馬杜洛 歐盟籲遵守國際法

美國突襲委內瑞拉並活捉委國總統馬杜洛，在全球引發截然不同反應，中國、俄羅斯和古巴、巴西等南美洲國家譴責美國，歐盟、英國、...

羅冠聰專欄：委內瑞拉變天！美國「目標」與「手段」如何取捨？

俄烏戰爭、加薩戰事共同邁向2026年時，另一樁影響深遠的軍事行動進佔各大新聞頭條。美國總統川普於1月3日宣佈，美軍於委內瑞拉首都進行大規模空襲後已成功捉拿獨裁領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），並將其帶往紐約就「毒品恐怖主義」的罪名受審。其後委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示武裝部隊將捍衛委國國家主權，但截至1月4日未有後續新聞指衝突規模升級。

逮捕馬杜洛後 川普要美石油業前進委國

馬杜洛被捕後，川普三日在佛州海湖莊園的記者會表明，將讓美國大型石油公司赴委大舉投資，修復當地「殘破不堪」的石油基建，並開...

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

路透報導，美國總統川普3日以打擊毒品販運為由，下令美軍襲擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，引發國際震撼。現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。