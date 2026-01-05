快訊

委內瑞拉變天貨架商品被搶購一空 華人超市：打火機快賣完

香港01／ 撰文：吳真銘
委內瑞拉東部安索阿特吉州埃爾蒂格雷市，委民眾在超市搶購生活物資。中新社
美軍採取行動捉拿委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），震驚世界。

據《中新經緯》報導，委內瑞拉全國華僑華人聯合總會第一副主席李國忠在接受電話採訪時稱，他開在位於委內瑞拉安索阿特吉州老虎市的大型超市，出現了顧客排隊購買各類生活物資的情況。為了應對可能出現的斷電情況，不少人會購買打火機。

李國忠在老虎市經營的大型超市和百貨商場從早上8點30分營業開始，就有很多顧客前來購買生活物資。李國忠稱，顧客現在購買的主要是食品和日常生活用品。之前，委內瑞拉的一些地區會出現停電的情況。這次局勢突變後，很多人也擔心未來的電力供應問題，所以都買了打火機，用於點燃蠟燭和生火做飯。目前，超市裏的打火機快賣完了。李國忠已經讓員工儲存了一些打火機，以備自己人使用。

超市貨架商品被搶購一空

據《南方網》報導，旅居瑪格麗特島40年的委內瑞拉工商聯合總會副會長岑路濤說，遭美軍突襲後，委內瑞拉多地出現排隊搶購潮，超市貨架上的商品被搶購一空，大部分店舖都已關門歇業，首都加拉加斯遭轟炸地區發生停水停電，居民生活受到影響。

「3日，瑪島除賣食品的商店外，大部分店鋪都關門了，我的五金店也沒開門，大家都去搶購食品。」岑路濤表示，委內瑞拉多個城市出現商品搶購潮，大小超市一度擠滿了人，把貨架都搶空了。

委內瑞拉華文媒體人鄭海燕稱，加拉加斯遭轟炸地區出現了停水停電情況，大部分店舖關門歇業，有些地方連賣吃的商店都沒開門。

大使館呼籲：儲存好食物 盡量不出門

當地時間3日上午，中國外交部和中國駐委內瑞拉使館發文，提醒中國公民近期暫勿前往委內瑞拉，已在當地人員和機構密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要，不外出，務必遠離衝突或敏感地區；如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐委內瑞拉使館尋求協助。

文章授權轉載自《香港01》

委內瑞拉

