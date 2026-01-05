快訊

隨機攻擊案勇士余家昶紀念牌設置地點曝光 蔣萬安說明進度

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

委國高官稱馬杜洛係遭綁架 臨時政府對外展現團結

中央社／ 卡拉卡斯4日綜合外電報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）昨天遭美國強行帶走，外界對此一油產豐富的南美國家深感憂心。委國一名高級官員今天說，委內瑞拉將持續團結在總統馬杜洛之下。

⭐2025總回顧

路透社報導，馬杜洛目前被關押在紐約拘留中心，明天將就毒品指控出庭受審。美國總統川普昨天下令逮捕馬杜洛，同時表示美國將接管委內瑞拉。

不過在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），馬杜洛政府的高級官員依然掌權，他們稱馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）係遭綁架。

內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）在執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）發布的一段錄音中說，「革命力量的團結在此獲得充分保障，這裡只有一位總統，他的名字叫馬杜洛。大家不要因敵人挑釁而上當。」

馬杜洛昨天遭蒙住雙眼、戴上手銬強行帶走，此一畫面震驚委國民眾。這是美國自37年前入侵巴拿馬以來，在拉丁美洲最具爭議的干預行動。

國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）在國家電視台表示，美國發動「冷血」襲擊，殺害士兵、平民以及馬杜洛「大部分」維安團隊成員，但他並未提供具體細節。羅培茲表示，委國部隊已為維護國家主權啟動。

副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委內瑞拉最高法院批准下接任臨時領導人，但她表示馬杜洛仍是委內瑞拉總統。

羅德里格斯與私營企業關係密切，深諳委內瑞拉最大收入來源的石油產業，長期以來被認為是馬杜洛核心中最務實的成員，但羅德里格斯公開駁斥川普關於她願與美國合作的說法。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

盧比歐談美國逮捕馬杜洛：古巴政府是大問題

馬杜洛被捕 台裔青年：委內瑞拉版「白色恐怖」落幕

談委瑞內拉局勢 王毅：從不認為哪個國家可充當國際警察

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

相關新聞

川普對委動武不會加速北京對台時間表！專家點出3原因

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，引發關切北京是否仿效並對台灣出手。路透引述分析人士指出，「中國非美...

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

美軍特種部隊三日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，美國總統川普宣布美國將暫時接手治理委國，且不排除派遣...

美國逮馬杜洛 歐盟籲遵守國際法

美國突襲委內瑞拉並活捉委國總統馬杜洛，在全球引發截然不同反應，中國、俄羅斯和古巴、巴西等南美洲國家譴責美國，歐盟、英國、...

羅冠聰專欄：委內瑞拉變天！美國「目標」與「手段」如何取捨？

俄烏戰爭、加薩戰事共同邁向2026年時，另一樁影響深遠的軍事行動進佔各大新聞頭條。美國總統川普於1月3日宣佈，美軍於委內瑞拉首都進行大規模空襲後已成功捉拿獨裁領袖馬杜羅（Nicolás Maduro），並將其帶往紐約就「毒品恐怖主義」的罪名受審。其後委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示武裝部隊將捍衛委國國家主權，但截至1月4日未有後續新聞指衝突規模升級。

逮捕馬杜洛後 川普要美石油業前進委國

馬杜洛被捕後，川普三日在佛州海湖莊園的記者會表明，將讓美國大型石油公司赴委大舉投資，修復當地「殘破不堪」的石油基建，並開...

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

路透報導，美國總統川普3日以打擊毒品販運為由，下令美軍襲擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，引發國際震撼。現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。