委國高官稱馬杜洛係遭綁架 臨時政府對外展現團結
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）昨天遭美國強行帶走，外界對此一油產豐富的南美國家深感憂心。委國一名高級官員今天說，委內瑞拉將持續團結在總統馬杜洛之下。
⭐2025總回顧
路透社報導，馬杜洛目前被關押在紐約拘留中心，明天將就毒品指控出庭受審。美國總統川普昨天下令逮捕馬杜洛，同時表示美國將接管委內瑞拉。
不過在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），馬杜洛政府的高級官員依然掌權，他們稱馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）係遭綁架。
內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）在執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）發布的一段錄音中說，「革命力量的團結在此獲得充分保障，這裡只有一位總統，他的名字叫馬杜洛。大家不要因敵人挑釁而上當。」
馬杜洛昨天遭蒙住雙眼、戴上手銬強行帶走，此一畫面震驚委國民眾。這是美國自37年前入侵巴拿馬以來，在拉丁美洲最具爭議的干預行動。
國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）在國家電視台表示，美國發動「冷血」襲擊，殺害士兵、平民以及馬杜洛「大部分」維安團隊成員，但他並未提供具體細節。羅培茲表示，委國部隊已為維護國家主權啟動。
副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委內瑞拉最高法院批准下接任臨時領導人，但她表示馬杜洛仍是委內瑞拉總統。
羅德里格斯與私營企業關係密切，深諳委內瑞拉最大收入來源的石油產業，長期以來被認為是馬杜洛核心中最務實的成員，但羅德里格斯公開駁斥川普關於她願與美國合作的說法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言