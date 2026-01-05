下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

路透報導，美國總統川普3日以打擊毒品販運為由，下令美軍襲擊委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，引發國際震撼。現在川普將目光鎖定另個國家──哥倫比亞，稱哥國總統裴卓「就愛賣古柯鹼到美國」，且並未排除對波哥大採取行動的可能。

川普4日在空軍一號受訪再度放話，稱哥國「生重病，被一個噁心的人掌控」，「那個人就愛製造古柯鹼、賣到美國」。

「他不會再幹太久了，」川普說，「他有古柯鹼加工廠、也有古柯鹼製造工廠。他不會再這樣幹下去。」

被問到美國是否會對哥國採取行動時，川普說：「這個想法聽起來不錯。」

川普3日舉行記者會時就曾警告裴卓「最好小心一點」，稱「他正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，所以他最好小心點」。