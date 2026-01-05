美軍轟炸委國最大軍事基地！衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」
紐約時報報導，美軍3日夜襲委內瑞拉軍事基地蒂烏納堡（Fort Tiuna），並攻堅逮捕委國總統馬杜洛夫婦。最新衛星影像顯示，那座遇襲基地內部分區域化為一片焦土，至少5棟建築被摧毀。
⭐2025總回顧
蒂烏納堡是委國最大的軍事基地，坐落首都卡拉卡斯南側山林地帶，主要由軍事設施構成，周邊設有防禦工事，園區內道路蜿蜒穿繞。
太空科技公司Vantor 4日公布基地遇襲前後衛星影像，園區內至少有5棟建築遭美軍摧毀，這些建築附近可見貨櫃、軍用卡車與拖車，但目前尚不清楚其內裝載何物。
園區附近一處林地中的一道大門與警衛建物也遭摧毀。
根據外媒先前報導，美軍此次行動時，委國首都卡拉卡斯上空掠過數架低飛的直升機。不久整座城市至少傳出七起巨大爆炸的聲響，火光劃破夜空，美軍迅速攻入目標區。
在美軍三角洲部隊就馬杜洛住處定位後，隨即引爆炸藥，並攻堅進入建築物，只用3分鐘就掃除鐵門等障礙，直搗馬杜洛的藏身之處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言