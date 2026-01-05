美軍轟炸委國最大軍事基地！衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
左圖為蒂烏納堡基地在去年12月22日的衛星影像；右圖為為基地在1月3日遇襲後，中間大片區域化為焦土。美聯社
左圖為蒂烏納堡基地在去年12月22日的衛星影像；右圖為為基地在1月3日遇襲後，中間大片區域化為焦土。美聯社

紐約時報報導，美軍3日夜襲委內瑞拉軍事基地蒂烏納堡（Fort Tiuna），並攻堅逮捕委國總統馬杜洛夫婦。最新衛星影像顯示，那座遇襲基地內部分區域化為一片焦土，至少5棟建築被摧毀。

蒂烏納堡是委國最大的軍事基地，坐落首都卡拉卡斯南側山林地帶，主要由軍事設施構成，周邊設有防禦工事，園區內道路蜿蜒穿繞。

太空科技公司Vantor 4日公布基地遇襲前後衛星影像，園區內至少有5棟建築遭美軍摧毀，這些建築附近可見貨櫃、軍用卡車與拖車，但目前尚不清楚其內裝載何物。

園區附近一處林地中的一道大門與警衛建物也遭摧毀。

根據外媒先前報導，美軍此次行動時，委國首都卡拉卡斯上空掠過數架低飛的直升機。不久整座城市至少傳出七起巨大爆炸的聲響，火光劃破夜空，美軍迅速攻入目標區。

在美軍三角洲部隊就馬杜洛住處定位後，隨即引爆炸藥，並攻堅進入建築物，只用3分鐘就掃除鐵門等障礙，直搗馬杜洛的藏身之處。

左圖為去年12月22日蒂烏納堡基地內軍事建物衛星影像；右圖為基地在1月3日遇襲後，可見左側上方大片區域淪為焦土。路透
左圖為去年12月22日蒂烏納堡基地內軍事建物衛星影像；右圖為基地在1月3日遇襲後，可見左側上方大片區域淪為焦土。路透

