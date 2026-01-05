「美國踐踏委內瑞拉主權」！委國防長表態「動用一切力量」防衛

紐約時報報導，委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）於當地時間4日發表電視演說，駁斥美國政府稱將治理委國的說法，譴責華府逮捕總統馬杜洛夫婦是「惡意行為」、「踐踏委國主權」。他並表示，軍方將持續動用一切能力，維持國家防衛與秩序，他也表態支持羅德里格斯（Delcy Rodríguez）行使代理總統職權。

「委國主權遭侵犯踐踏，」羅培茲身穿軍服慷慨激昂發表演說，痛批美方逮捕馬杜洛夫婦是「極度惡意行為」，並重申羅德里格斯說法，稱馬杜洛是「委國合憲、合法的唯一總統」，要求華府立即釋放馬杜洛夫婦。

羅培茲還表示將力求國家治理得以維持，「軍方將持續運用一切可用能力，用於軍事防衛、維持內部秩序，以及守護和平」。

此外，羅培茲提到，代理總統羅德里格斯如今將承擔「作為總統的一切職權、責任與權力」。

美國打擊委國引發國際關切卡拉卡斯陷入權力真空，美國總統川普4日受訪《大西洋月刊》時威脅，若羅德里格斯不聽從美方指示，「恐怕會付出非常嚴重的代價，甚至超越馬杜洛所付代價」。