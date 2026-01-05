英美媒齊聲質疑川普委國盤算 大國侵犯主權惡例恐助長俄中野心

在美國發動突襲生擒委內瑞拉總統馬杜洛後，英美輿論嚴厲檢視這場軍事干預。雖然馬杜洛的倒台看似終結了高壓統治，但川普政府隨後宣布暫時「管理」委內瑞拉並接管石油產業的盤算，已在國際社會引發質疑。以下各大媒體社評：

英國金融時報：川普對委內瑞拉的魯莽干預

真正駭人聽聞的是川普事後宣布美國將暫時「管理」委內瑞拉時那種隨意的態度，以及他厚顏宣稱美國石油公司將「進駐」並接管石油產業。這件事或許比他在動盪的第二任期內至今所做的任何事，都更能體現美國在川普領導下那種傲慢且自利的本質。

獨裁者將因川普的行為受到鼓舞。雖然有些批評者主張這將助長中國對台灣的野心。這種說法可能過於簡化，但毫無疑問，這會使得西方更難爭取「全球南方」國家支持反對俄羅斯入侵烏克蘭。

紐約時報：川普攻打委內瑞拉 既不法也不智

如果川普先生想為入侵並接管另一個國家辯護，憲法已明確規定他必須採取的步驟：尋求國會支持。未經國會核准，他的作為即違反美國法律。

支持馬杜洛政權的將領不會突然消失，他們也不太可能將權力移交給馬查多（反對派領袖）。…我們擔憂川普先生冒進主義的後果，將是委內瑞拉人苦難的加劇、區域局勢日益失穩，以及對美國全球利益的長遠損害。

華爾街日報：別接受「馬杜洛 2.0」

獨裁者的親信仍管理著委內瑞拉，且他們似乎不打算放棄權力。川普總統是否願意接受「馬杜洛 2.0」？

局面更取決於川普政府是否願意推動重新大選。美國不必支持特定候選人，但若能建立一個如同 2024 年勝選、卻遭馬杜洛竊取結果的那種民主政府，將會是更持久的盟友。但如果「馬杜洛 2.0」在半年後依然強硬掌權，那麼這場押注在馬杜洛親信身上的政治賭博，終將顯得不切實際了。

彭博：推翻馬杜洛並不保證在委內瑞拉贏得勝利

侵犯他國主權並以武力罷黜其領導人，進一步損害了美國身為全球規範捍衛者的地位──在俄羅斯和中國等對手加強自身特種作戰能力之際，這是一個極其糟糕的先例。

最重要的是，除非政府擁有尚未揭露的計畫，否則這項行動不太可能促成民主轉型、經濟復甦及恢復穩定，而這些才是真正改善委內瑞拉人生活並強化美國安全的要素。

美國及其區域盟友必須參與建立並支持新政府的長期過程，並交替使用安撫與施壓手段，確保進度重回正軌。

華盛頓郵報：委內瑞拉局勢中的已知未知數

委內瑞拉領導層真的會與美國合作嗎？到目前為止，羅德里格斯的公開態度相當強硬。（副總統）羅德里格斯並非卡拉卡斯唯一的權勢人物。內政部長卡貝友（Diosdado Cabello Rondón）和國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino López）等強硬派雖面臨美國刑事起訴，卻掌控著大部分的國家機器。在馬杜洛被捕後，這些權力結構將如何演變，目前仍無