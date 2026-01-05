快訊

「國民影帝」安聖基病逝！元旦才過74歲生日 加護病房搶命6天無效

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中發千字文回應

專訪美國前CIA官員！民眾該如何面對中共間諜戰

歐盟國家籲各方克制 尊重委內瑞拉人民意願

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導

歐盟今天就委內瑞拉情勢發表聲明指出，「尊重委內瑞拉人民意願，仍是委內瑞拉恢復民主與解決當前危機的唯一途徑。」除匈牙利之外，歐盟所有成員國均支持這項聲明。

⭐2025總回顧

綜合路透社與法新社報導，美國昨天襲擊委內瑞拉，並以夜間行動迫使長期執政的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。這是美國自1989年入侵巴拿馬以來，對拉丁美洲最直接的干預。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在一份聲明中表示：「歐盟重申在任何情況下，都必須維護國際法原則和聯合國憲章（UN Charter）。聯合國安全理事會成員作為國際安全架構支柱，負有維護這些原則的特殊責任。」

這項聲明由27個歐盟成員國中的26國聯署，匈牙利是唯一沒有聯署的國家。匈牙利駐歐盟代表處發言人，尚未就此作出回應。

這份聯合聲明呼籲各方克制，確保透過和平方式解決當前局勢。歐盟重申，馬杜洛缺乏民主正當性，呼籲委內瑞拉依循人民意志推動民主轉型。

聲明補充說，歐盟與委內瑞拉同將打擊組織犯罪與毒品販運視為優先事項。此類挑戰必須「在充分尊重國際法及領土完整與主權原則前提下，透過持續合作面對」。

聲明也提及，歐盟正與美國及其他夥伴保持密切聯繫。

馬杜洛目前被關押在紐約等待明天出庭，他被控犯下與毒品相關等多項罪名。他2020年被美國以包括毒品恐怖主義陰謀在內的多項罪名起訴，不過始終否認參與任何犯罪活動。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

馬杜洛倒台隔日街頭實況 台商：警力增、民眾冷靜

馬杜洛被捕 台裔青年：委內瑞拉版「白色恐怖」落幕

談委瑞內拉局勢 王毅：從不認為哪個國家可充當國際警察

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

相關新聞

川普對委動武不會加速北京對台時間表！專家點出3原因

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，引發關切北京是否仿效並對台灣出手。路透引述分析人士指出，「中國非美...

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

美軍特種部隊三日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，美國總統川普宣布美國將暫時接手治理委國，且不排除派遣...

美國逮馬杜洛 歐盟籲遵守國際法

美國突襲委內瑞拉並活捉委國總統馬杜洛，在全球引發截然不同反應，中國、俄羅斯和古巴、巴西等南美洲國家譴責美國，歐盟、英國、...

逮捕馬杜洛後 川普要美石油業前進委國

馬杜洛被捕後，川普三日在佛州海湖莊園的記者會表明，將讓美國大型石油公司赴委大舉投資，修復當地「殘破不堪」的石油基建，並開...

裡應外合 美直搗馬杜洛安全屋

美軍三日潛入委內瑞拉境內逮捕委國總統馬杜洛夫婦。此一「斬首」馬杜洛政府的行動代號為「絕對決心」，自二日深夜展開，並於五小...

「美國踐踏委內瑞拉主權」！委國防長表態「動用一切力量」防衛

紐約時報報導，委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）於當地時間4日發表電視演說，駁斥美國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。