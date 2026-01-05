川普對委動武不會加速北京對台時間表！專家點出3原因

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月在釜山舉行雙邊會談。路透

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，引發關切北京是否仿效並對台灣出手。路透引述分析人士指出，「中國非美國、台灣非委國」，美國此舉不會加速中國對台灣的侵略，因為中國大陸國家主席習近平對台考量與時間表更多受到中國國內情勢和自身國力影響，而非取決於美國的作為和拉丁美洲局勢，並且中國將台灣視為內政，料將不會以此作為對台掀戰先例。

但是，分析人士指出，長遠來看，中國可能因而利用川普作為，加強對台灣、西藏、東海與南海部分島嶼的領土主張。另一方面，台灣可能表態支持美國對委國行動，以爭取川普政府更多青睞。

華府長期批評中國違反國際法作為自身論述基礎，現在華府自己這樣做削弱了這套論述，智庫「國際危機組織」分析師楊晧暐（William Yang）認為，川普此舉可能讓北京撿到槍，「給了中國反擊美國的空間與火力」。

中國近日才實施圍台軍演，但分析預期，北京短期內不會利用委國局勢，把對台灣施壓升級成攻擊。

北京中國人民大學中國國際關係學者時殷弘直言：「中國接管台灣取決於中國發展中但仍不足的能力，而非川普在遙遠的南美洲做了什麼。」

美國智庫亞洲協會中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）提到，中國將台灣視為內政，因此不太可能把美國對委國的行動，拿來當作任何跨海軍事打擊的先例。

他並補充，「習近平對委國不會超過對中國的關切，他會希望這件事將美國拖入泥淖。」

