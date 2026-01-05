美軍攻擊毀損委內瑞拉民宅 官方暫未公布罹難人數

委內瑞拉首都卡拉卡斯附近小鎮數位居民今天告訴路透社，日前美軍抓捕總統馬杜洛行動造成當地部分民宅受損或遭到摧毀。官方通報有人喪生，但是目前為數不詳。

路透社報導，50歲計程摩托車司機馬洛拉（JonatanMallora），以及他的鄰居、年輕小販阿爾瓦雷茲（Angel Alvarez）表示，3日清晨他們被住家社區內爆炸聲響驚醒。當地位在卡拉卡斯以北約31公里的拉圭拉州（La Guaira）。

委內瑞拉當局表示，美軍攻擊波及拉圭拉州、卡拉卡斯，以及毗鄰的米蘭達州（Miranda）和阿拉瓜州（Aragua），造成包括軍人、平民和大部分馬杜洛（Nicolas Maduro）維安團隊在內的人員死亡。但死傷數字目前尚未公布。

美軍攻擊鄰近一所海軍學院時，馬洛拉和阿爾瓦雷茲居住的羅慕洛加耶哥斯區（Romulo Gallegosneighborhood）受到波及。

馬洛拉站在屋頂已經遭到摧毀的自家公寓廢墟中說：「孩子們能夠保住小命純屬僥倖。」他表示，他和24歲女兒、22歲兒子及時逃離，均未受傷。

阿爾瓦雷茲檢視因彈片而受損的自宅牆壁和水塔，慶幸家中還有備用水槽，而且房子沒有像馬洛拉家那樣嚴重受損。在水源不穩定的國家，水塔不可或缺。

阿爾瓦雷茲回憶聽見巨大聲響後，自己於慌亂中在住處來回奔跑說：「我們真的不知道該怎麼辦…這種被攻擊的經歷，我絕不希望任何人遇到。我們能活下來，簡直是奇蹟。」