馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

在國家元首遭到美軍押解接受審判後，委內瑞拉軍方今天宣布，承認遭到罷黜總統馬杜洛的副手羅德里格斯為代理領袖。

法新社報導，在左派總統馬杜洛（Nicolas Maduro）戲劇性地遭到抓捕後局勢不明之際，國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）似乎作出力挺羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的表態。美國總統川普稍早曾表示，羅德里格斯是華府可以合作的對象。

羅培茲在電視上宣讀聲明，支持最高法院任命羅德里格斯擔任為期90天代理總統的裁定。

羅培茲同時譴責美方「卑劣地進行綁架」，表示馬杜洛一些隨扈遭「冷血」殺害，也有軍人和平民喪生。

委內瑞拉當局尚未提出美軍行動造成傷亡的官方數字。

路透社報導，羅培茲今天上午在電視聲明中指出，美國昨天突擊抓捕行動造成馬杜洛維安團隊成員多半殉職。他沒有透露確切傷亡數字。

首都卡拉卡斯今天街頭冷清，許多商家關門，部分市場和藥局則出現排隊人潮。

在美軍進行轟炸、將馬杜洛扣押後，羅培茲今天敦促全國民眾恢復正常生活。他表示：「我呼籲委內瑞拉人民於數日內恢復經濟、工作和教育等各項活動。」

「國家必須遵循憲政程序運作。」