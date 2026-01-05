美線上賭盤用戶下注馬杜洛垮台 獲利逾1300萬
美國媒體報導，在美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛前，美國加密貨幣預測市場平台Polymarket一名用戶下注馬杜洛將垮台，獲利逾43萬6000美元（約新台幣1370萬元）。
⭐2025總回顧
美國本月3日對委內瑞拉發動攻擊，直接把委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（CiliaFlores）押送離境。兩人隨後被送往紐約，面臨毒品走私等罪名指控。
美國媒體Axios報導，在美國總統川普3日清晨宣布這項消息前，Polymarket交易者似乎在2日深夜就預測到馬杜洛將被捕。
根據Axios，一個似乎剛創立的Polymarket帳號於2日投注3萬美元（約新台幣94萬元），押注馬杜洛將會垮台。
在馬杜洛3日早上遭美國拘捕後，這名投資人獲利43萬6759.61美元。Polymarket未針對Axios當天置評要求做出回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言