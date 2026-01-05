美線上賭盤用戶下注馬杜洛垮台 獲利逾1300萬

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

美國媒體報導，在美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛前，美國加密貨幣預測市場平台Polymarket一名用戶下注馬杜洛將垮台，獲利逾43萬6000美元（約新台幣1370萬元）。

美國本月3日對委內瑞拉發動攻擊，直接把委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（CiliaFlores）押送離境。兩人隨後被送往紐約，面臨毒品走私等罪名指控。

美國媒體Axios報導，在美國總統川普3日清晨宣布這項消息前，Polymarket交易者似乎在2日深夜就預測到馬杜洛將被捕。

根據Axios，一個似乎剛創立的Polymarket帳號於2日投注3萬美元（約新台幣94萬元），押注馬杜洛將會垮台。

在馬杜洛3日早上遭美國拘捕後，這名投資人獲利43萬6759.61美元。Polymarket未針對Axios當天置評要求做出回應。

