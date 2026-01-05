快訊

基層出身 馬杜洛從公車司機做到總統

聯合報／ 記者胡玉立、編譯盧思綸／綜合報導

現年六十三歲的委內瑞拉總統馬杜洛曾是公車司機和工會領袖，出身基層一路成為國家領袖，統治委內瑞拉十三年八個月。

路透報導，馬杜洛執政期間，委內瑞拉經濟崩潰，惡性通貨膨脹和長期物資短缺，導致數百萬人逃往海外。其政權曾在二○一四年和二○一七年殘酷鎮壓國內抗議活動；川普政府指控他經營販毒集團犯下多項罪行，數月來不斷施壓要求他下台。

馬杜洛一九六二年十一月廿三日生於工人階級家庭，父親是工會領袖。一九八六年他曾前往古巴就學，回國後在首都卡拉卡斯擔任公車司機，很快成為工會領袖。

一九九二年，陸軍軍官查維斯發動政變未遂入獄，馬杜洛鼓吹釋放查維斯，成為查維斯左翼政見堅定支持者。一九九八年查維斯當選總統，馬杜洛先後擔任國民議會議長和外交部長，透過石油援助計畫建立國際聯盟，被查維斯欽點為繼任者。

二○一三年查維斯過世，馬杜洛以微弱優勢當選總統。他執政期間，委內瑞拉經濟崩潰，他本人則被控操縱選舉、侵犯人權、鎮壓抗議活動。

馬杜洛的妻子佛羅雷斯這次也一起被美國逮捕，紐約時報報導，佛羅雷斯是委國最具權勢的「權力掮客」，數十年來安插親信掌控司法體系，幾乎每項重大決策都經她之手。專家形容她比馬杜洛更精明狡猾，長年在幕後共同統治委國，可說是「王位背後的策略與權力軍師」。

