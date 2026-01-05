聽新聞
侵門踏戶 委國民眾批美荒謬
委內瑞拉總統馬杜洛三日被抓，委國首都卡拉卡斯出現數百名馬杜洛支持者聚集，響起「馬杜洛萬歲」口號。但在眾多委國流亡人士避居的美國南佛州，卻上演歡呼和慶祝活動。
卡拉卡斯除了抗議民眾，沒太多人上街，僅偶有車經過，氣氛詭異，還有武裝黑衣特工在巡邏。參與抗議的五十四歲大學教授布里斯諾對法新社說，「怎會有外國政府闖入我國把總統抓走？太荒謬了」。居民魯卡斯說，大家都心驚膽戰。
在南佛州，有大批委國僑民激動上街揮舞國旗，但宿願得償後，又擔心祖國未來情勢。佛州邁阿密郊區多拉爾約一半人口是委裔，大批民眾湧到當地一家餐廳外集會。一名流亡的委國人向美聯社自陳心情複雜，「既恐懼又興奮」。
美國國會議員則質疑白宮非法繞過國會監督。美國國會握有宣戰權，但總統作為三軍統帥，歷任政府常以「有限規模、符合國家利益下」主張可動武；川普幕僚長威爾斯曾稱，若在委國授權地面行動需國會同意，國務卿魯比歐則透露這起行動事前未通報國會。
聯邦參議院少數黨（民主黨）領袖舒默直言，川普政府三度向他保證，不會強迫委內瑞拉政權更迭或採取軍事行動，這顯然沒對民眾坦誠相待；川普打算接管委內瑞拉的想法應該會使所有美國人感到恐懼，美國以前就經歷過這種情況，並為此付出慘痛代價。
民主黨籍聯邦眾議員莫頓在社媒Ｘ寫道，國會並未授權這場戰爭，委內瑞拉對美國不構成迫在眉睫的威脅；這是魯莽、人為的政權更迭，危及美國人民的生命，宛如伊拉克戰爭二點○。
