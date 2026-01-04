三角洲部隊夜襲委國 5分鐘攻堅抓人

美軍「三角洲部隊」三日在暗夜中閃電突襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震驚國際社會。這支精銳部隊如何僅用短短五分鐘攻堅，就令掌權達十三年的威權政府頃刻垮台？

俗稱三角洲部隊的美國陸軍特種部隊擅長高風險任務，包含逮捕或「斬首」高價值目標，與其他需快速、保密與精準打擊的敏感行動。該部隊隸屬美特種作戰司令部，通常在任務具重大政治或戰略利害關係時投入。

三角洲部隊在模擬作戰時複製一棟和馬杜洛藏身處一模一樣的建築，反覆演練如何進入此一高度設防的「安全屋」。

三角洲部隊已知參與多項具指標性的美軍行動，包括二○○三年逮捕伊拉克總統海珊，也在阿富汗與中東其他地區執行多次反恐任務，與鎖定二○○一年九一一恐攻主嫌賓拉丹的凱達組織領導高層。

這次行動自二日晚間十時四十六分起展開，俗稱「暗夜潛行者」的美國陸軍第一六○特戰航空團，利用直升機在夜色掩護下將三角洲部隊投射至委國境內。美國中情局（ＣＩＡ）則提供關鍵情報，協助鎖定馬杜洛夫婦位置。

不過，ＣＩＡ僅負責追蹤與定位，實際破門攻堅和逮捕目標人物，仍由三角洲部隊遂行。ＣＩＡ自去年八月起就監控馬杜洛的一舉一動，儘管他經常更換藏身之處。

此次行動時，委國首都卡拉卡斯上空掠過數架低飛的直升機。不久整座城市至少傳出七起巨大爆炸的聲響，火光劃破夜空，美軍迅速攻入目標區。在三角洲部隊就馬杜洛住居的定位後，隨即引爆炸藥，並攻堅進入建築物，只用三分鐘就掃除鐵門等障礙，直搗馬杜洛的藏身之處。

美國總統川普三日在記者會中描述，當時馬杜洛夫婦倉皇地試圖逃往一間加固的鋼鐵避難室，「拚命想跑到安全的地方，那是一扇非常厚重的門，但他根本來不及關上」；兩人原本熟睡中，遭拖出臥室逮捕。