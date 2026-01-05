馬杜洛押解拘留 擠笑道晚安

白宮三日深夜在社媒Ｘ貼出委內瑞拉總統馬杜洛遭押解的影片。只見他雙手上銬，在美國緝毒局探員戒護下緩緩穿越走廊，除了用英語對旁人說「晚安」，還擠出笑容說了一句「新年快樂」，並自言自語地說「這裡應該是晚安吧？」

美軍三角洲部隊三日凌晨在委國首都卡拉卡斯逮捕馬杜洛及其妻子佛羅雷斯，兩人三日晚間在多輛警車戒護下，被送至紐約市布魯克林區的大都會拘留中心。

根據白宮在Ｘ的官方帳號Rapid Response四十七發布的短片，馬杜洛身穿一件黑色連帽外套及白襪，僅穿拖鞋且雙手遭上銬，在幾名緝毒局探員戒護下，緩步走過鋪藍色地毯的走廊，地毯上印有美國緝毒局紐約分局的英文縮寫。這篇貼文並諷刺地寫有「犯人遊街」（Perp walked.）的「文字說明」。

大都會拘留中心因環境惡劣而臭名昭彰，曾關押多起知名聯邦重案的涉案人，包括饒舌歌手「吹牛老爹」、已破產的加密貨幣交易平台ＦＴＸ創辦人兼執行長班克曼-佛里特，和槍殺美國聯合健康保險公司執行長湯普森的嫌犯孟喬內。

川普三日在召開記者會前不久，另公開一張馬杜洛被捕後的照片，他當時穿灰色運動衣褲、拿著瓶裝水，與他往往以筆挺西裝或軍裝公開現身的形象形成強烈對比。外媒評論員認為，這張照片可能帶有刻意羞辱之意。