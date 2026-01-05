快訊

川普放話警告哥倫比亞 國內三大金控曝險534億受矚目

馬杜洛押解拘留 擠笑道晚安

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

白宮三日深夜在社媒Ｘ貼出委內瑞拉總統馬杜洛遭押解的影片。只見他雙手上銬，在美國緝毒局探員戒護下緩緩穿越走廊，除了用英語對旁人說「晚安」，還擠出笑容說了一句「新年快樂」，並自言自語地說「這裡應該是晚安吧？」

⭐2025總回顧

美軍三角洲部隊三日凌晨在委國首都卡拉卡斯逮捕馬杜洛及其妻子佛羅雷斯，兩人三日晚間在多輛警車戒護下，被送至紐約市布魯克林區的大都會拘留中心。

根據白宮在Ｘ的官方帳號Rapid Response四十七發布的短片，馬杜洛身穿一件黑色連帽外套及白襪，僅穿拖鞋且雙手遭上銬，在幾名緝毒局探員戒護下，緩步走過鋪藍色地毯的走廊，地毯上印有美國緝毒局紐約分局的英文縮寫。這篇貼文並諷刺地寫有「犯人遊街」（Perp walked.）的「文字說明」。

大都會拘留中心因環境惡劣而臭名昭彰，曾關押多起知名聯邦重案的涉案人，包括饒舌歌手「吹牛老爹」、已破產的加密貨幣交易平台ＦＴＸ創辦人兼執行長班克曼-佛里特，和槍殺美國聯合健康保險公司執行長湯普森的嫌犯孟喬內。

川普三日在召開記者會前不久，另公開一張馬杜洛被捕後的照片，他當時穿灰色運動衣褲、拿著瓶裝水，與他往往以筆挺西裝或軍裝公開現身的形象形成強烈對比。外媒評論員認為，這張照片可能帶有刻意羞辱之意。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 紐約 川普

延伸閱讀

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

葉騰稱馬杜洛獨裁不值得同情 美國作法亦不正確

專家：美國捕馬杜洛衝擊中國利益 令獨裁者們不安

美國捕馬杜洛中國官媒聲討 網友指「國家必須強大」

相關新聞

神押注！賭委國馬杜洛垮台的預測市場投資人 四天獲利1,242%

隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍押解回美國，一個在市場預測平台Polymarket押注馬杜洛將垮台的投資人帳戶，短短四日內獲...

侵門踏戶 委國民眾批美荒謬

委內瑞拉總統馬杜洛三日被抓，委國首都卡拉卡斯出現數百名馬杜洛支持者聚集，響起「馬杜洛萬歲」口號。但在眾多委國流亡人士避居...

美活逮馬杜羅關鍵 專家：全靠扎實情報戰

美軍特種部隊突襲委內瑞拉，逮捕被美方指控參與販毒的總統馬杜洛夫婦，並宣稱行動中己方完全無人陣亡。專家認為，這起行動顯示的...

封鎖＋斬首連續技！美逮馬杜洛戰術 專家憂北京有樣學樣

美國政府突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，引發關注。美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯等學者指出，美國此舉凸顯美軍與情報體系的...

基層出身 馬杜洛從公車司機做到總統

現年六十三歲的委內瑞拉總統馬杜洛曾是公車司機和工會領袖，出身基層一路成為國家領袖，統治委內瑞拉十三年八個月。

裡應外合 美直搗馬杜洛安全屋

美軍三日潛入委內瑞拉境內逮捕委國總統馬杜洛夫婦。此一「斬首」馬杜洛政府的行動代號為「絕對決心」，自二日深夜展開，並於五小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。