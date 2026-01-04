美暫接手「治理」委國 聯合國緊急會議商討

美軍特種部隊三日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，美國總統川普宣布美國將暫時接手治理委國，且不排除派遣美軍進駐維安。對此突發局勢，聯合國安理會將於五日召開緊急會議商討對策。

載有馬杜洛夫婦的軍機三日降落紐約州「史都華空軍國民兵基地」。美方並刻意公布馬杜洛照片，他身穿灰色運動休閒服，戴上眼罩雙手上銬，在十多名黑衣探員押送下乘直升機抵達曼哈頓，經過體檢後移送位於紐約布魯克林區聯邦大都會拘留中心。他面臨走私毒品與武器等多項指控，預計五日出庭應訊。

紐約押送馬杜洛 白宮稱「犯人遊街」

白宮在Ｘ的官方帳號還發布影片，顯示上銬的馬杜洛在美國緝毒局幹員押送下走過「緝毒局紐約分局」走廊，貼文並稱「犯人遊街」。

川普三日於佛州海湖莊園的記者會上表示，「我們將治理委內瑞拉，直到公正的權力交接」，至於美國將如何全面掌控局面，川普並未說明，只表示美國國務卿魯比歐等「站在我身後的人」將暫時管理，並透露除了接管委國大量石油蘊藏，也不排除派遣美軍登陸負責維安。

川普形容美軍逮捕馬杜洛的行動，如「針尖般」精準打擊，美軍趁夜色「猛衝」馬杜洛官邸臥室，讓馬杜洛來不及逃往鋼板打造的「緊急避難室」。川普說，他全程監看這場行動，美軍科技「令人難以置信，你幾乎可以看到每一個細節。我就坐在這裡像看電視節目一樣，比任何好萊塢電影還精彩」。

川普說，特種部隊進攻前，美軍使用干擾技術切斷當地電力與通訊系統，導致委內瑞拉軍隊無法呼叫支援。他表示原本美軍計畫進行規模更大的第二波攻擊，「但因為第一波行動太成功，現在可能不需要了」。

委內瑞拉促放人 中、俄、巴西譴責美國

川普還說，委國副總統羅德里格斯已宣誓就任總統，「她與國務卿魯比歐已經通過電話，她說『我們會盡一切努力滿足你們的需求』，我認為她非常友好，我們會把事情辦妥」。不過，羅德里格斯說法與川普截然不同，她堅稱馬杜洛是委國「唯一總統」，要求美國「立即釋放馬杜洛總統及其夫人」。

委內瑞拉最高法院已下令由羅德里格斯出任代理總統。她指控美軍綁架馬杜洛夫婦，違反國際法，譴責美軍侵犯委國領土完整性，呼籲民眾保家衛國：「沒有一個委內瑞拉人應該袖手旁觀，那些武裝侵略我國的極端分子，必將受到歷史與正義制裁。」

聯合國安理會將在五日開會討論委內瑞拉問題。聯合國秘書長古特瑞斯透過發言人說，此事「樹立危險先例」，對於聯合國憲章和國際法未獲遵守「深感憂慮」。中國、俄羅斯、巴西等國譴責美國，歐盟、英國、德國雖未點名批評美國，但都表示應遵守國際法。

美軍此次行動是二○○三年入侵伊拉克以來，白宮推翻外國政權所採取的最強硬行動，且事前未獲國會同意，麻州民主黨聯邦眾議員歐清傑批評說：「這是為了石油流血，與毒品無關。這一切源於委國擁有全世界最多的石油蘊藏。」