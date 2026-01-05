裡應外合 美直搗馬杜洛安全屋

美軍三日潛入委內瑞拉境內逮捕委國總統馬杜洛夫婦。此一「斬首」馬杜洛政府的行動代號為「絕對決心」，自二日深夜展開，並於五小時成功突破委國防空系統，最後順利逮人，先送至加勒比海上的美國軍艦「硫磺島號」上。除了事前的縝密規畫和反覆操演，還憑藉軍事與情報人員的裡應外合。

這次行動歷時數月策畫，一舉得手的關鍵除了華府釋出混亂訊息，以確保突襲成功，與美國中情局（ＣＩＡ）早已掌握馬杜洛作息和安插線人，還有美軍精銳的特種部隊「三角洲部隊」，搭建一比一的仿真馬杜洛「安全屋」反覆演練攻堅程序，最終才完成一場被視為美國近年記憶中最複雜的行動之一。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩說，從馬杜洛的行動、住居、行蹤、日常飲食、服裝甚至寵物，「我方都全面嚴密掌握」。

川普政府自去年夏季開始策畫，曾多次試圖發動攻擊，但又臨時喊卡。原本在去年耶誕節與今年元旦等時機就準備行動，但都因天候不佳放棄，從美國本土基地飛往加勒比海的美軍轟炸機、戰機與加油機升空後，又被下令折返中止行動。直到川普將放行時機交由五角大廈評估後，才於二日深夜十時四十六分正式展開。

凱恩提到，美軍先對委國首都卡拉卡斯周邊的軍事目標發動空襲，重點在癱瘓防空系統，並確保直升機能安全進入目標區；美國這次動用一五○多架軍機，從西半球廿處基地起飛，包含匿蹤戰機Ｆ─卅五及Ｆ─廿二、Ｂ─一戰略轟炸機，以及加油機、偵察機、無人機及電戰機。

美戰機為其他部隊提供掩護，美衛星及網路技術則干擾委國雷達系統。

凱恩還說，三日凌晨二時一分，三角洲部隊到馬杜洛藏身之處時，官兵搭乘的直升機被委國守軍射擊，美軍則以壓倒性火力反制；三角洲部隊隨即與美國聯調局探員共同進入安全屋，馬杜洛夫婦最終放棄抵抗。

白宮則有副幕僚長兼美國國土安全顧問米勒、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯及ＣＩＡ局長拉特克利夫，他們組成核心小組，數月來密集商討這次行動，甚至幾乎每天開會和通話交換意見，也常直接向川普彙報；魯比歐則在行動開始後才通知國會議員。