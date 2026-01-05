快訊

川普放話警告哥倫比亞 國內三大金控曝險534億受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

裡應外合 美直搗馬杜洛安全屋

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

美軍三日潛入委內瑞拉境內逮捕委國總統馬杜洛夫婦。此一「斬首」馬杜洛政府的行動代號為「絕對決心」，自二日深夜展開，並於五小時成功突破委國防空系統，最後順利逮人，先送至加勒比海上的美國軍艦「硫磺島號」上。除了事前的縝密規畫和反覆操演，還憑藉軍事與情報人員的裡應外合。

⭐2025總回顧

這次行動歷時數月策畫，一舉得手的關鍵除了華府釋出混亂訊息，以確保突襲成功，與美國中情局（ＣＩＡ）早已掌握馬杜洛作息和安插線人，還有美軍精銳的特種部隊「三角洲部隊」，搭建一比一的仿真馬杜洛「安全屋」反覆演練攻堅程序，最終才完成一場被視為美國近年記憶中最複雜的行動之一。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩說，從馬杜洛的行動、住居、行蹤、日常飲食、服裝甚至寵物，「我方都全面嚴密掌握」。

川普政府自去年夏季開始策畫，曾多次試圖發動攻擊，但又臨時喊卡。原本在去年耶誕節與今年元旦等時機就準備行動，但都因天候不佳放棄，從美國本土基地飛往加勒比海的美軍轟炸機、戰機與加油機升空後，又被下令折返中止行動。直到川普將放行時機交由五角大廈評估後，才於二日深夜十時四十六分正式展開。

凱恩提到，美軍先對委國首都卡拉卡斯周邊的軍事目標發動空襲，重點在癱瘓防空系統，並確保直升機能安全進入目標區；美國這次動用一五○多架軍機，從西半球廿處基地起飛，包含匿蹤戰機Ｆ─卅五及Ｆ─廿二、Ｂ─一戰略轟炸機，以及加油機、偵察機、無人機及電戰機。

美戰機為其他部隊提供掩護，美衛星及網路技術則干擾委國雷達系統。

凱恩還說，三日凌晨二時一分，三角洲部隊到馬杜洛藏身之處時，官兵搭乘的直升機被委國守軍射擊，美軍則以壓倒性火力反制；三角洲部隊隨即與美國聯調局探員共同進入安全屋，馬杜洛夫婦最終放棄抵抗。

白宮則有副幕僚長兼美國國土安全顧問米勒、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯及ＣＩＡ局長拉特克利夫，他們組成核心小組，數月來密集商討這次行動，甚至幾乎每天開會和通話交換意見，也常直接向川普彙報；魯比歐則在行動開始後才通知國會議員。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 防空系統 特種部隊 戰機

延伸閱讀

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

葉騰稱馬杜洛獨裁不值得同情 美國作法亦不正確

專家：美國捕馬杜洛衝擊中國利益 令獨裁者們不安

美國捕馬杜洛中國官媒聲討 網友指「國家必須強大」

相關新聞

神押注！賭委國馬杜洛垮台的預測市場投資人 四天獲利1,242%

隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍押解回美國，一個在市場預測平台Polymarket押注馬杜洛將垮台的投資人帳戶，短短四日內獲...

侵門踏戶 委國民眾批美荒謬

委內瑞拉總統馬杜洛三日被抓，委國首都卡拉卡斯出現數百名馬杜洛支持者聚集，響起「馬杜洛萬歲」口號。但在眾多委國流亡人士避居...

美活逮馬杜羅關鍵 專家：全靠扎實情報戰

美軍特種部隊突襲委內瑞拉，逮捕被美方指控參與販毒的總統馬杜洛夫婦，並宣稱行動中己方完全無人陣亡。專家認為，這起行動顯示的...

封鎖＋斬首連續技！美逮馬杜洛戰術 專家憂北京有樣學樣

美國政府突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，引發關注。美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯等學者指出，美國此舉凸顯美軍與情報體系的...

基層出身 馬杜洛從公車司機做到總統

現年六十三歲的委內瑞拉總統馬杜洛曾是公車司機和工會領袖，出身基層一路成為國家領袖，統治委內瑞拉十三年八個月。

裡應外合 美直搗馬杜洛安全屋

美軍三日潛入委內瑞拉境內逮捕委國總統馬杜洛夫婦。此一「斬首」馬杜洛政府的行動代號為「絕對決心」，自二日深夜展開，並於五小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。