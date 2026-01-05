快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

川普成功拉下馬杜洛 恐陷內外交迫困境

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普成功拉下委內瑞拉總統馬杜洛後，振奮之情可能難以持續太久，近期將陷入「內外交迫」困境，對內將遭遇期望他多花時間化解國內物價問題的「美國優先」派反彈，對外將遭遇衝擊國際秩序與治理委國凋敝內政的挑戰。

川普此舉與共和黨一大票支持者的期盼背道而馳，他們希望川普能夠多花時間化解選民的經濟焦慮，包括生活成本、醫療、經濟等議題。

川普靠著承諾「終結無止境的戰爭」政見，凝聚了「讓美國再度偉大」選民，但他二度上任來，調停加薩走廊與俄烏衝突都還沒具體成果，卻又新開外交爭端。去年11月的民調顯示，僅20%民眾支持出兵推翻馬杜洛。

而且川普的行動未經國會授權，侵略性之強遠超過之前美國對巴拿馬或伊朗等獨裁政權的懲罰行動，也引發是否合法性的爭議，也有人擔心此舉跨越了處理國際紛爭的界線，可能導致中國大陸與俄羅斯等國家效法。

對外，川普正接下治理委國的風險，讓人想起深陷阿富汗泥淖20年的不好回憶。他也聲稱，將用委國的石油財富支應這項任務，並補償之前資產遭委國收歸國有的美國企業，但分析師推估，要真正重建委國石油業、大幅提振出口，將費時接近十年，這同時受到美國政局穩定的牽動，且目前油市為供過於求。

