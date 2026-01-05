美活逮馬杜羅關鍵 專家：全靠扎實情報戰

美軍特種部隊突襲委內瑞拉，逮捕被美方指控參與販毒的總統馬杜洛夫婦，並宣稱行動中己方完全無人陣亡。專家認為，這起行動顯示的，是一場典型的聯合特種作戰，事前極為扎實的情報作業，是成功的必要條件。另一個重要原因，是委內瑞拉處於美國「後院」，周邊又缺乏有力盟國；如果對上伊朗這類對手，美方調動資源就無法如此便利。

相較之下，國軍多年來也強調反斬首作戰，不過，曾任參謀本部作戰次長、陸軍副司令的前立委吳斯懷認為，委國此次的狀況與國軍面臨的威脅不同，中共若對台發動斬首，不會是「目的」而是「手段」，不可能如此次美軍一般，把總統抓走就任務完成，而將是大規模全面對台動武的一環，斬首目的是癱瘓我方指管體系，削弱國軍對入侵行動的反應效率。

空降特戰出身的退役少將郭力升，曾任八軍團與航特部副指揮官，完成美軍突擊兵特戰訓練。他表示美軍此舉是標準的聯合特種作戰，在電子戰環境下發動空襲，壓制對方的防空與情監偵體系，特戰兵力同時搭乘直升機，直接降落在馬杜洛總統的住處，逮捕目標後立即飛離。美軍對相關行動，一定已經計畫與演練很久，如今發動的時機，或許是避免馬杜洛政府進一步與中共合作。

郭力升指出，近年來美軍發動攻擊作為，都選擇午夜時分動手，一般人此時感官也最不靈敏，警覺心也難免最鬆懈。美方卻憑藉高科技克服黑夜障礙，享有最高的相對優勢。在突襲發動之前，已經充分掌握對方情資，包括目標本身資訊，乃至雷達訊號參數等的電子情報，才能夠一出手就讓對方的防空系統暫時失靈，從而讓特戰兵力趁隙闖入，迅速把馬杜洛綁走。整個行動環環相扣，前提若未達成，後面的行動就不可能如此順利進行。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文也強調，這是美方在情報方面的勝利。

他甚至覺得，整場行動若要論功勞的比例，情報作為可能占到半數以上，比武器裝備的性能更重要，代表馬杜洛總統的行蹤、防禦兵力、相關設施硬體，都已經被美方精準掌握；甚至，美方很可能掌握委國政軍高層哪些人是潛在親美勢力，已經預判馬杜洛被捕後的委方反應。