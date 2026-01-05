盧比歐：委內瑞拉領導層若做正確決定 美方願合作
在美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，如果委內瑞拉現任領導層做出「正確決定」，美方準備與他們合作。
⭐2025總回顧
美國本月3日對委內瑞拉發動攻擊，直接把委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（CiliaFlores）押送離境。兩人將被送往紐約，面臨毒品走私等罪名指控。
盧比歐接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時指出：「我們將依據他們的行動做出判斷，也會看他們會怎麼做。」
他還提及：「我很清楚：如果他們不做正確決定，美國將保留多項制衡手段。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言