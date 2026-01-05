聽新聞
美國學者：起訴馬杜洛 無權推翻委內瑞拉政府

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

根據美國司法部，委內瑞拉總統馬杜洛二○二○年已遭紐約法院起訴，罪名包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼危害美國等，他接下來將在美國受審。美國總統川普三日表示打算暫時接管委內瑞拉但未交代細節，路透引述國際法專家指出，川普政府一方面把行動定位為「執法逮捕」，一面又鋪陳美國接管委內瑞拉，讓法律定位自相矛盾。

東北大學憲法學者保羅直言：「不能先說是執法，轉頭又說要接管國家，這根本不合理。」

國際法原則禁止對外用武，僅限聯合國安理會授權或自衛等例外。哥倫比亞大學學者瓦克斯曼說，僅憑刑事起訴無權以武力推翻外國政府，政府可能改以「自衛」理論支撐；美國自二○一九年起也未承認馬杜洛為合法領導人。

和美國這次行動較接近先例的是一九八九年美國逮捕巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉，當時美方以其涉毒遭起訴、且巴國部隊殺害美軍為由動武。

法律專家認為，即便美方行動不合法，但國際法缺乏有效執行機制，美國也很難被實質究責。

