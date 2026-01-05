聽新聞
0:00 / 0:00

下個目標？魯比歐警告 古巴官員應擔心

聯合報／ 編譯盧炯燊、記者黃雅慧／綜合報導

大陸官媒環球時報引述大陸專家分析稱，這次行動突顯美國試圖以「雷霆手段」重塑西半球控制權的戰略企圖。

⭐2025總回顧

上海外國語大學美國與太平洋地區研究所研究員吳小凡指出，拉美地區將出現更為清晰的地緣政治分裂。親美右翼政府雖然會表示對美支持，但巴西、墨西哥、哥倫比亞等將譴責「新門羅主義」復活，美拉關係可能出現倒退。

美國襲擊委內瑞拉活捉委國總統馬杜洛，下個目標是誰？美國總統川普說「古巴將是討論的議題之一」，國務卿魯比歐向古巴發出警告，古巴官員應該「擔心」。

川普三日在佛州海湖莊園的記者會上表示，美國政府「希望與好鄰居作伴」，但古巴「目前狀況不佳，是一個正在衰落的失敗國家」。

他說，「我們想幫助古巴人民，想幫助那些被迫離開古巴、在美國生活的民眾，古巴將是我們討論的議題之一。」

魯比歐接著指責古巴是「由一群無能、老態龍鍾的人統治，它沒有經濟，正在徹底崩潰」。他說，「整個委內瑞拉間諜機構、所有協助保護馬杜洛的衛兵都是古巴人。這個貧窮島國接管了委內瑞拉。」

古巴政府沒直接回應魯比歐言論，只發聲明指美國這次行動破壞區域穩定。

委內瑞拉 美國 魯比歐 川普 古巴

延伸閱讀

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

葉騰稱馬杜洛獨裁不值得同情 美國作法亦不正確

專家：美國捕馬杜洛衝擊中國利益 令獨裁者們不安

美國捕馬杜洛中國官媒聲討 網友指「國家必須強大」

相關新聞

神押注！賭委國馬杜洛垮台的預測市場投資人 四天獲利1,242%

隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍押解回美國，一個在市場預測平台Polymarket押注馬杜洛將垮台的投資人帳戶，短短四日內獲...

美國學者：起訴馬杜洛 無權推翻委內瑞拉政府

根據美國司法部，委內瑞拉總統馬杜洛二○二○年已遭紐約法院起訴，罪名包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼危害美國等，他接下...

逮捕馬杜洛後 川普要美石油業前進委國

馬杜洛被捕後，川普三日在佛州海湖莊園的記者會表明，將讓美國大型石油公司赴委大舉投資，修復當地「殘破不堪」的石油基建，並開...

下個目標？魯比歐警告 古巴官員應擔心

大陸官媒環球時報引述大陸專家分析稱，這次行動突顯美國試圖以「雷霆手段」重塑西半球控制權的戰略企圖。

美國逮馬杜洛 歐盟籲遵守國際法

美國突襲委內瑞拉並活捉委國總統馬杜洛，在全球引發截然不同反應，中國、俄羅斯和古巴、巴西等南美洲國家譴責美國，歐盟、英國、...

侵門踏戶 委國民眾批美荒謬

委內瑞拉總統馬杜洛三日被抓，委國首都卡拉卡斯出現數百名馬杜洛支持者聚集，響起「馬杜洛萬歲」口號。但在眾多委國流亡人士避居...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。