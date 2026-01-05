下個目標？魯比歐警告 古巴官員應擔心

大陸官媒環球時報引述大陸專家分析稱，這次行動突顯美國試圖以「雷霆手段」重塑西半球控制權的戰略企圖。

上海外國語大學美國與太平洋地區研究所研究員吳小凡指出，拉美地區將出現更為清晰的地緣政治分裂。親美右翼政府雖然會表示對美支持，但巴西、墨西哥、哥倫比亞等將譴責「新門羅主義」復活，美拉關係可能出現倒退。

美國襲擊委內瑞拉活捉委國總統馬杜洛，下個目標是誰？美國總統川普說「古巴將是討論的議題之一」，國務卿魯比歐向古巴發出警告，古巴官員應該「擔心」。

川普三日在佛州海湖莊園的記者會上表示，美國政府「希望與好鄰居作伴」，但古巴「目前狀況不佳，是一個正在衰落的失敗國家」。

他說，「我們想幫助古巴人民，想幫助那些被迫離開古巴、在美國生活的民眾，古巴將是我們討論的議題之一。」

魯比歐接著指責古巴是「由一群無能、老態龍鍾的人統治，它沒有經濟，正在徹底崩潰」。他說，「整個委內瑞拉間諜機構、所有協助保護馬杜洛的衛兵都是古巴人。這個貧窮島國接管了委內瑞拉。」

古巴政府沒直接回應魯比歐言論，只發聲明指美國這次行動破壞區域穩定。