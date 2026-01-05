逮捕馬杜洛後 川普要美石油業前進委國

馬杜洛被捕後，川普三日在佛州海湖莊園的記者會表明，將讓美國大型石油公司赴委大舉投資，修復當地「殘破不堪」的石油基建，並開始為美國賺錢。川普承諾，美企將能擴大利用委國石油蘊藏，「我們將從地下開採大量財富」，且其獲利不僅會流向委國人，還將流向美國石油公司，並流進美國「作為對委國給我們造成損失的補償」。

川普宣布將「接管」委國直到政權妥善轉移，美國石油業者也將投資恢復委國的石油生產。專家指出，這起事件對金融市場影響有限，短期預料將影響油市信心，但不致演變成「石油震撼」，長線反而加重油價下壓，並使多國加速「去美元化」。

上海大學拉美研究專家江時學表示，這次事件是委美長期矛盾的總爆發。另一方面，美國也有經濟層面的訴求，意在重新掌控委內瑞拉的石油資源命脈。

委國是石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）創始國之一，原油蘊藏豐富，以往一直是美國石油業投資重鎮，但約廿年前，委國強人查維茲擴大國有化政策，美國石油業者在當地的油井、輸油管等資產遭到沒收，損失慘重，業界多年來一直期待能收回這些遭到沒收的資產。

專家指出，川普政府計畫在委國政權過渡期間「管理」委國，委國支離破碎的石油基建將是最棘手問題之一。一位石油業界人士表示，川普政府十天前就已提出重返委國重建當地石油設施的提議，但沒有一家石油公司能對其損壞情況做出精準評估，更遑論投資。

委國一九七○年代的石油日產量達三五○萬桶，但現今產量不及其三分之一，石油蘊藏量則高達三千億桶。

雪佛龍目前是唯一還在委國營運的美國石油公司，平均一日出口十五萬桶石油至美國墨西哥灣沿岸的煉油廠。至於美國另外兩大石油公司埃克森美孚與康菲，以及其他公司，在委資產廿年前就被沒收。美國萊斯大學拉丁美洲能源計畫主任莫納迪說，委國石油若開放，雪佛龍占有先機，能立即獲利，其他美國石油公司仍將密切關注其政治穩定性。

若埃克森美孚與康菲石油等美國企業大舉進駐委國，可能讓供需失衡更加惡化。委國石油蘊藏量推估為全球最大，過去廿年來因管理不善、加上當局將石油業收歸國有，產量大幅下滑。

法人表示，美國可能是想控制委內瑞拉這個當前全球石油探明儲量最大的國家，委國探明儲量達三千億桶原油，超越沙烏地阿拉伯的兩千六百億桶與加拿大的兩千億桶，且是重質原油，是美國本土生產的輕質原油無法替代的。