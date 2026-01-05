聽新聞
美國逮馬杜洛 歐盟籲遵守國際法

聯合報／ 編譯盧炯燊、記者黃雅慧／綜合報導
美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，鄰國哥倫比亞三日出動裝甲車在邊境城市古庫塔監控兩國邊防關卡。法新社
美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，鄰國哥倫比亞三日出動裝甲車在邊境城市古庫塔監控兩國邊防關卡。法新社

美國突襲委內瑞拉並活捉委國總統馬杜洛，在全球引發截然不同反應，中國、俄羅斯和古巴、巴西等南美洲國家譴責美國，歐盟、英國、德國雖未點名批評美國，但都提到應遵守國際法。

聯合國秘書長古特瑞斯透過發言人說，「這些發展樹立了危險先例」，強調「各方必須完全尊重國際法，包括聯合國憲章，對國際法規範未獲遵守深感憂慮」。

歐盟執委會主席范德賴恩說，密切關注委內瑞拉情勢發展，支持和平及民主轉型，但任何解決方案都必須遵守國際法與聯合國憲章。美國鐡桿盟友、英國首相施凱爾在Ｘ平台表示，「馬杜洛是非法總統，我們不會為他的政權終結感到惋惜。」但他表示，「我們都應維護國際法」。

德國總理梅爾茨說，對美國本次行動的法律評估相當複雜，但相關評估須依循國際法原則，並警告「不應讓委內瑞拉落入政治不穩定局勢」。

大陸外交部三日表示，美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手，中方予以強烈譴責。大陸外交部四日再度表示，美方行徑違反國際法，呼籲立即釋放馬杜洛總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。俄羅斯強烈呼籲美國釋放馬杜洛總統夫婦。北韓四日強烈譴責美國對委內瑞拉的霸權行徑，稱美國粗暴侵害委國主權，違反國際法。

在拉丁美洲，各國同樣出現兩極反應。與美國接壤的墨西哥「強烈譴責並反對美國武裝部隊對委內瑞拉境內目標採取的軍事行動，這明顯違反聯合國憲章第二條」。委內瑞拉盟友古巴同樣譴責美國的罪行，呼籲國際社會採取緊急行動。哥倫比亞總統裴卓指責華府行動是「侵犯主權」，將引發人道危機。巴西總統魯拉斥責美國跨越了不可接受的界線，嚴重侵犯委內瑞拉主權，是對整個國際社會極其危險的先例。智利同樣譴責美國，重申禁止使用武力、不干涉內政、和平解決國際爭端以及維護國家領土完整等原則。

以色列、巴拿馬、阿根廷、厄瓜多等國，則公開支持美國。

日本首相高市早苗四日在Ｘ發文說，「將推動外交努力，恢復委內瑞拉民主與局勢穩定」。她還強調，日本一直以來尊重自由、民主主義、法治等基本價值和原則。共同社指出，高市發文中並未提及美軍襲擊的是非對錯。不過，日本在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥認為，「美國做得過分了」。

南韓外交部發言人四日發表聲明，表示密切關注美國空襲委內瑞拉並抓捕委國總統馬杜洛一事，強調希望在委內瑞拉國民意願得到尊重的前提下，民主機制得以恢復，局勢儘快通過對話趨穩。

