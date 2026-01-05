川普接管委國直到政權和平妥善轉移 政局三情境推演

美國總統川普在美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜洛後，宣布將接管委國，直到政權和平妥善轉移。專家推估，委國政局可能出現三種情境，其中，在美國於委國周遭持續部署重兵下，委國完成民主轉型的正面情境，最有可能實現。

在馬杜洛垮台後，川普對於如何治理委國的細節依然付之闕如，曾任美國前總統拜登情報顧問的古斯塔夫森認為，美國可能持續在委國外海部署重兵，以利之後採取行動。

專家推估，委國政局接下來可能會有正面、負面及強人情境。在正面情境下，委內瑞拉將迅速過渡至致力實現公正、公開選舉的看守政府，有助於邁向政治與經濟正常化的艱困道路，委國有望重拾拉丁美洲數一數二龐大、富裕經濟體的地位。

在這種情境下，已陷入違約的委國公債，預料因債務重組的預期而反彈。委國油品湧入市場則會加劇供給過剩，加重國際油價壓力，看跌4%。川普已表示，美國的石油業者將前進委國、投資數十億美元，修復破敗的基礎設施與產油設施。

委國僑民返鄉則有助緩解哥倫比亞、秘魯、智利等鄰國的移民壓力。若美國能實現正面情境，將提振美國在南美洲與全球的地位。在負面情境下，馬杜洛遭拘捕將引發權力真空，引發內部鬥爭與更深層的經濟危機，對債務和石油市場造成負面影響，並加劇移民潮，在該地區造成安全風險外溢，同時嚴重損害美國聲譽。

第三種情境為另一位延續馬杜洛路線的強人掌權，讓川普發動攻擊的成果化為烏有。由於美國打算持續介入，實現正面情境的可能性較高。