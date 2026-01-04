馬杜洛遭美逮捕 旅泰委內瑞拉社群欣喜但仍有疑慮

旅居泰國的委內瑞拉社群緊盯國家情勢，大部分對馬杜洛遭美方逮捕感到震驚也覺得欣慰；對川普表示將「接管」委內瑞拉，有些人樂觀其成，也有人表達疑慮，但皆認為委內瑞拉要獲得真正自由和民主仍有段路要走。

委內瑞拉已故強人總統查維茲（Hugo Chavez）1999年上任時，維拉（Leo Becerra Vera）因參與反政府示威而被當局盯上。當住家被民兵丟擲催淚瓦斯，他和女兒被迫蹲在地上才能呼吸時，他決定為了自身安全和年幼女兒的未來，舉家搬離委內瑞拉。

經過逾26年，維拉與妻子已旅居曼谷7年，昨晚看到馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美方逮捕時，心中百感交集。他說：「一開始我很震驚，因為這一切都發生得太突然了，但我很高興，因為這就是我一直渴望看到的。」並解釋，自從1999年查維茲掌權後，他就一直等待這一刻的到來。

●旅泰委國社群即時互通消息 緊盯事態發展

今年60歲的維拉曾親身經歷查維茲執政初期，親眼目睹委內瑞拉經濟衰退、工作機會驟減，民生狀況日益惡化。他告訴中央社，一家三口昨晚和好友齊聚，一同觀看美國總統川普（Donald Trump）的記者會，並透露，旅居泰國的委內瑞拉社群有個通訊群組，大家互傳訊息更新資訊，感覺很興奮也很高興。

維拉的好友、移居泰國12年的委內瑞拉公民赫南德茲（Daniel Hernandez）指出，目前在泰國的委內瑞拉人大約有近百人，他表示，他第一時間看到相關報導時還不敢相信，並說，他知道這件事遲早可能會發生，「但沒人料到會在這一天、用這種方式發生」。

赫南德茲向中央社指出，消息傳出後，「大家都在交換自己看到的資訊，試圖拼湊出事情的全貌」。他形容，大家的情緒高漲，帶著一種久違的亢奮感。

不過，對於川普在談話中提及美方將「接管」委內瑞拉過渡期，赫南德茲坦言，這也是社群內討論最多的部分。因為要協助一個國家運作，聽起來很簡單，但實際上會引發非常多問題，像是「誰來負責、如何進行，以及國際社會如何看待」。

他指出，旅外委內瑞拉人一方面關注局勢是否出現轉機，另一方面也擔憂外界將事件簡化為單純的軍事行動或地緣政治操作，而忽略委內瑞拉國內實際發生的情況。

馬杜洛執政期間，委內瑞拉長期政治與經濟危機，也促使大量民眾選擇離鄉。據統計，約700萬名委內瑞拉人因面臨任意拘留、操縱審判、酷刑和審查制度等威脅而選擇移民海外。

另外，委內瑞拉經濟全面崩潰，連續4年陷入惡性通貨膨脹，10年間國內生產毛額（GDP）下滑了80%。

●旅外年輕世代盼返國 投入國家重建

維拉的女兒費雷爾（Maya Becerra Ferrer）7歲就和父母離開委內瑞拉，她回憶，成長過程中，許多同學也陸續離開委內瑞拉，至今仍保持聯繫。

費雷爾告訴中央社，旅外的委內瑞拉年輕人「已準備好回國重建經濟和社會，許多人還因此選擇攻讀與政治、經濟或工程有關的專業」。

費雷爾說，這次事件讓她更強烈感受到與國家的連結，「若真的出現改變，願意回去為自己的國家付出」，她期盼，委內瑞拉社會對民主制度能有更清晰的願景，並指出，這是「新政府必須面對的課題」。

另一名不具名的旅泰委內瑞拉人則對事態發展感到焦慮不安，她表示，正努力保持冷靜以便消化所有資訊，並解釋說：「眼睜睜看著自己的國家身處險境，很令人難受」，但唯一讓她感到欣慰和高興的是馬杜洛和其妻子這2人終於被逮捕。

對這些長年旅居泰國的委內瑞拉人而言，他們最希望的仍舊是國家穩定並恢復民主自由，他們一致認為，委內瑞拉真正改變仍需一段時間，但美方的作為的確讓他們重拾信心，因此，雖有些人對川普接管委內瑞拉抱持疑慮，多數人對國家未來發展仍充滿希望。