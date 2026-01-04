快訊

川普放話警告哥倫比亞 三大金控曝險534億受矚目

婆婆吃飯「一舉動」讓她怒轟噁心 網一面倒力挺卻有人拋警訊：可能失智

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

中央社／ 平壤4日綜合外電報導
圖為馬杜洛夫婦。 路透社
圖為馬杜洛夫婦。 路透社

美國軍隊昨天逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，北韓官方媒體今天指出，平壤當局譴責此舉「嚴重侵犯主權」。

⭐2025總回顧

北韓中央通信社（KCNA）報導引述外務省發言人聲明，「美國在委內瑞拉犯下的霸權行為是最嚴重形式的主權侵犯」。

北韓外務省發言人還表示，逮捕馬杜洛是「粗暴違反聯合國憲章和國際法」，予以強烈譴責。

聲明提到，「這次事件是令人再次清楚確認，迄今國際社會無數次目睹的美國無賴而野蠻本性的又一個事例」。

美國軍隊昨天凌晨向委內瑞拉首都卡拉卡斯及周邊地區發動空襲，並出動特種部隊抓捕馬杜洛夫婦。

馬杜洛夫婦兩人遭捕後被押送至美國紐約市，他們將面臨販毒與持有武器等指控罪名。

美國司法部昨天公布最新起訴書指控馬杜洛領導一個「貪腐、非法政府」，而這個政府的運作仰賴於大規模毒品販運，且有數以千噸古柯鹼流向了美國。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

專家：美國捕馬杜洛衝擊中國利益 令獨裁者們不安

美國捕馬杜洛中國官媒聲討 網友指「國家必須強大」

馬杜洛被捕面臨司法審判 美國指控毒品販運多項罪名一覽

CIA無人機全天候監控 委內瑞拉內線促馬杜洛落網

相關新聞

神押注！賭委國馬杜洛垮台的預測市場投資人 四天獲利1,242%

隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍押解回美國，一個在市場預測平台Polymarket押注馬杜洛將垮台的投資人帳戶，短短四日內獲...

美出兵委內瑞拉掀入侵巴拿馬比較 兩大強人碰巧皆1/3落網

美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，令各界回想起當年美國入侵巴拿馬逮捕時任總統諾瑞嘉，兩人剛好都在1月3日落網，都面...

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

美國軍隊昨天逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，北韓官方媒體今天指出，平壤當局譴責此舉「嚴重侵犯主...

馬杜洛遭美逮捕 旅泰委內瑞拉社群欣喜但仍有疑慮

旅居泰國的委內瑞拉社群緊盯國家情勢，大部分對馬杜洛遭美方逮捕感到震驚也覺得欣慰；對川普表示將「接管」委內瑞拉，有些人樂觀...

葉騰稱馬杜洛獨裁不值得同情 美國作法亦不正確

有望接任荷蘭新任總理的葉騰（Rob Jetten）今天表示，委內瑞拉總統馬杜洛是一名獨裁者，暴力政權不值得同情，垮台對許...

美國捕馬杜洛中國官媒聲討 網友指「國家必須強大」

美國於當地時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。中國官媒新華社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。