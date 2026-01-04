美軍轟炸委內瑞拉 捷克參議員批侵略主權違反國際法

針對美國轟炸委內瑞拉，捷克外交部表示，捷克首要任務是保障捷克公民的安全。參議院外委會主席費雪譴責美國的行徑是對主權國家的侵略，且違反國際法；反對黨則指出這可能助長普丁對侵略烏克蘭的正當化。

美國總統川普（Donald Trump）政府3日大規模空襲委內瑞拉，抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro），並押送至美國。

根據捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）向捷克新聞通訊社（ČTK）提供的聲明，外交部首要任務是保障捷克公民的安全並提供領事協助，其中也包括一名遭到不公正監禁的捷克公民。自2024年9月以來，委內瑞拉當局以涉嫌參與國家政變為由，關押捷克公民達爾莫夫扎爾（Jan Darmovzal）。

馬欽卡表示，他的部門正密切關注委內瑞拉的緊張局勢。美國曾多次透過總統川普的表態，警告鑑於馬杜洛不具合法性的政權所採取的行動，局勢可能升級。外交部目前認為，最重要的是局勢降溫，促成政府與反對派之間的對話。

參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）則強烈譴責美國攻擊委內瑞拉。他在社群平台X上寫道，無論人們如何看待委內瑞拉政權，美國的攻擊都是侵略一個主權國家，並違反所有關於不使用武力的國際法規範。

費雪指出，「夜間美國對委內瑞拉的攻擊，與俄羅斯對烏克蘭的侵略有一個共同點，它們都是對主權國家的侵略。」

反對派海盜黨（Pirate Party）主席賀瑞普（ZdeněkHřib）認為，武裝干預與綁架馬杜洛及其妻子的行為，都是違反國際法。「未經制裁的暴力在國際關係中的使用，可能會助長俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）對烏克蘭的犯罪戰爭或類似侵略行為的正當化。」

捷克前總理費亞拉（Petr Fiala）在X上表示，目前對委內瑞拉局勢仍缺乏足夠資訊，難下定論。「然而，如果美國的行動導致馬杜洛獨裁政權垮台，那是好事。我祝願委內瑞拉人民擁有民主政府與自由。這同時也可能阻止俄羅斯在南美洲影響力的增強，這也是正面的。」

前內政部長拉庫尚（Vít Rakušan）表示，馬杜洛是獨裁者、不具合法性的委內瑞拉領導人，他將國家推向人道災難的邊緣，並殺害、監禁反對者。「但他的下台不應該是以違反國際法的方式進行，這是一個危險的先例。而川普在委內瑞拉很可能就是這麼做的。」