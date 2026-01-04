美國捕馬杜洛中國官媒聲討 網友指「國家必須強大」

美國於當地時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。中國官媒新華社今天發布時評，聲稱這是「赤裸裸的霸權行徑」；而中國網友則普遍認為「國家必須強大」。

新華社今天在時評中聲稱，美國從「軍事突襲」到「接管政權」，再到「資本進駐」的操作，再次向世界展示其完整的「現代海盜邏輯」：「先羅織罪名通過武力摧毀一個主權政府，顛覆其政權，隨即由本國資本長驅直入瓜分其自然資源」。

評論還宣稱，這種「在21世紀重演19世紀殖民掠奪」的做法，嚴重威脅地區和世界的和平與安全。

前環球時報總編輯胡錫進則發表評論，指「馬杜羅（馬杜洛）到底是什麼人另說，但他無疑成了一個『舉世無雙的政治笑柄』」。

胡錫進說，馬杜洛垮台得太快，直接被美軍抓走，表現過於不堪，並表示這有可能影響世界輿論對委內瑞拉的同情和對美國入侵的譴責強度。他認為，如果馬杜洛組織起委內瑞拉的抵抗，國際輿論有可能形成抵制美國入侵行動的更大意願和動力。

中國社群媒體平台新浪微博上，中國網友幾乎一面倒的認為「國家必須強大」，並指「弱肉強食是世界的本質」、「不管不顧才是王者性格」。但也有人詢問，前幾天到委內瑞拉會見馬杜洛的中國代表團，是否已經返回中國了？