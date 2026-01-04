快訊

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

美國捕馬杜洛中國官媒聲討 網友指「國家必須強大」

中央社／ 北京4日電
委內瑞拉總統馬杜洛。路透社
委內瑞拉總統馬杜洛。路透社

美國於當地時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。中國官媒新華社今天發布時評，聲稱這是「赤裸裸的霸權行徑」；而中國網友則普遍認為「國家必須強大」。

⭐2025總回顧

新華社今天在時評中聲稱，美國從「軍事突襲」到「接管政權」，再到「資本進駐」的操作，再次向世界展示其完整的「現代海盜邏輯」：「先羅織罪名通過武力摧毀一個主權政府，顛覆其政權，隨即由本國資本長驅直入瓜分其自然資源」。

評論還宣稱，這種「在21世紀重演19世紀殖民掠奪」的做法，嚴重威脅地區和世界的和平與安全。

前環球時報總編輯胡錫進則發表評論，指「馬杜羅（馬杜洛）到底是什麼人另說，但他無疑成了一個『舉世無雙的政治笑柄』」。

胡錫進說，馬杜洛垮台得太快，直接被美軍抓走，表現過於不堪，並表示這有可能影響世界輿論對委內瑞拉的同情和對美國入侵的譴責強度。他認為，如果馬杜洛組織起委內瑞拉的抵抗，國際輿論有可能形成抵制美國入侵行動的更大意願和動力。

中國社群媒體平台新浪微博上，中國網友幾乎一面倒的認為「國家必須強大」，並指「弱肉強食是世界的本質」、「不管不顧才是王者性格」。但也有人詢問，前幾天到委內瑞拉會見馬杜洛的中國代表團，是否已經返回中國了？

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

CIA無人機全天候監控 委內瑞拉內線促馬杜洛落網

美軍抓捕馬杜洛獲川普肯定 委內瑞拉未來陷懸念

美夜襲委內瑞拉逮馬杜洛夫婦 川普：暫管委國直到政權轉移

CIA靠內線、匿蹤無人機隊掌握作息 馬杜洛吃什麼都知道

相關新聞

馬杜洛被捕面臨司法審判 美國指控毒品販運多項罪名一覽

美國司法部今天公布最新起訴書指控被逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛領導一個「貪腐、非法政府」，而這個政府的運作仰賴於大規模毒品販...

神押注！賭委國馬杜洛垮台的預測市場投資人 四天獲利1,242%

隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍押解回美國，一個在市場預測平台Polymarket押注馬杜洛將垮台的投資人帳戶，短短四日內獲...

川普對委成北京樣板？美前官員：解放軍沒經驗 對台採暗殺更可能成功

美國政府3日對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，並出動特種作戰部隊活逮委國總統馬杜洛夫婦。整起行動受到中國人高度關注，相關主題...

美國捕馬杜洛中國官媒聲討 網友指「國家必須強大」

美國於當地時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。中國官媒新華社...

有意或無意 分析：美國逮捕馬杜洛對伊朗政權構成威脅

不論美國總統川普及其政府是否想藉昨天逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，間接向伊朗政權發出警告，分析指出，伊朗官員很可能將美軍...

CIA無人機全天候監控 委內瑞拉內線促馬杜洛落網

知情人士透露，在美國總統川普（Donald Trump）派遣特種部隊逮捕馬杜洛之前的數日及關鍵時刻，美國中央情報局（CI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。