委內瑞拉華商：中國使館通知當地中企暫時停業

中央社／ 台北4日電
圖為馬杜洛夫婦。 路透社
圖為馬杜洛夫婦。 路透社

美國3日派兵突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，委國首都卡拉卡斯部分地區遭到美軍轟炸，情勢一度緊張。卡拉卡斯華人商會會長聶均常說，被轟炸地帶目前陷入停水停電，中國駐委內瑞拉大使館已通知當地所有中資企業暫時歇業，未來如何就聽大使館及僑社指令。

羊城晚報報導，廣東恩平籍僑領聶均常表示，目前卡拉卡斯的中國僑民暫時沒有傳出人員傷亡。攻擊行動發生時，他聽到空中有飛機轟鳴聲，後來便聽到總統府附近有爆炸聲。

聶均常說，他工廠裡有工人拍下了影片，畫面裡有5、6架直升機在委內瑞拉總統府上空盤旋。到當地時間凌晨4時多，委國副總統便發表講話，宣告全國進入緊急狀態。

他提到，目前卡拉卡斯被襲擊的地方已經停電停水，居民生活上受影響比較大，而他已透過華僑商會的微信群呼籲僑民們儘量不要上街。

聶均常提到，近日正值新年假期，美軍攻擊行動發生時，當地的很多中資企業都放假了。此後，中國大使館通知所有中資企業暫時不要開業，有什麼事就聽從大使館及僑社的指令。

他說，委內瑞拉僑民都希望能平靜渡過此事，且都想要安心做生意。但未來這幾天都會受到影響，特別是交通出行會有較嚴重影響。

根據報導，委內瑞拉華僑及入籍華人中，超過90%來自廣東，而這當中又有90%以上是恩平人。

委內瑞拉 美國

