快訊

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

專家：美國捕馬杜洛衝擊中國利益 令獨裁者們不安

中央社／ 台北4日電
委內瑞拉總統馬杜洛。圖／路透社
委內瑞拉總統馬杜洛。圖／路透社

美國派軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，一向力挺馬杜洛的中國已二度表態譴責美國。專家分析，美國對委內瑞拉的行動將「直接且負面」地衝擊中國在拉丁美洲的地緣政治利益。更有專家說，從古巴到北京的獨裁者們，「現在肯定比昨天感到更加不安」。

⭐2025總回顧

由於中國是委內瑞拉原油的最大買家，加上美國總統川普（Donald Trump）已宣布美國將治理委內瑞拉，有專家認為，中國將不得不尋找委國原油的替代來源。

南華早報報導，華府諮詢機構Pangaea Policy創辦人海恩斯（Terry Haines）表示，根據川普政府日前新發布的「國家安全戰略」來看，美國的整體目標就是要限制、遏制、削弱中國在拉丁美洲的經濟和地緣政治影響力，「無論是委內瑞拉、哥倫比亞、巴拿馬、阿根廷，還是南美或中美洲其他地區」。

海恩斯直指，美國對委內瑞拉的行動，將「直接且負面」地衝擊中國在拉丁美洲的地緣政治利益。此外，一個「曾經是中國盟友」的國家元首（指馬杜洛）遭到拔除，在伊朗甚至俄羅斯，都會引起強烈反應。

他並認為，投資人應該預料到，美國逮捕馬杜洛後，美中競爭的態勢也許有可能在短期內升溫。一旦發生，美國或許會對中國推出某種經濟反制措施，而中國則可能暫停採購美國大豆，甚至波及稀土供應問題。

泰晤士報報導，投資銀行Panmure Liberum首席經濟學家法蘭奇（Simon French）認為，中國是僅次於美國的全球第2大原油消費國，也是委內瑞拉原油最大買家。在美國這次對委國的行動過後，中國要如何確保委內瑞拉的原油供應？為此將不得不尋找替代來源。

諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）高級分析師、前美國駐瀋陽總領事館官員Jeremy Chan認為，北京可能會伺機利用巴西等拉丁美洲國家的恐慌情緒，煽動當地民眾對川普的反感。目前很難看到有任何國家會聯合起來，抵制北京這種做法。

Jeremy Chan表示，總的來說，「從哈瓦那（古巴）到北京的獨裁者們，現在肯定比昨天感到更加不安了」。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

美軍抓捕馬杜洛獲川普肯定 委內瑞拉未來陷懸念

美夜襲委內瑞拉逮馬杜洛夫婦 川普：暫管委國直到政權轉移

CIA靠內線、匿蹤無人機隊掌握作息 馬杜洛吃什麼都知道

馬杜洛被抓前1天才會見中國特使 分析：美國意圖敲山震虎

相關新聞

馬杜洛被捕面臨司法審判 美國指控毒品販運多項罪名一覽

美國司法部今天公布最新起訴書指控被逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛領導一個「貪腐、非法政府」，而這個政府的運作仰賴於大規模毒品販...

神押注！賭委國馬杜洛垮台的預測市場投資人 四天獲利1,242%

隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍押解回美國，一個在市場預測平台Polymarket押注馬杜洛將垮台的投資人帳戶，短短四日內獲...

川普對委成北京樣板？美前官員：解放軍沒經驗 對台採暗殺更可能成功

美國政府3日對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，並出動特種作戰部隊活逮委國總統馬杜洛夫婦。整起行動受到中國人高度關注，相關主題...

美國捕馬杜洛中國官媒聲討 網友指「國家必須強大」

美國於當地時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。中國官媒新華社...

有意或無意 分析：美國逮捕馬杜洛對伊朗政權構成威脅

不論美國總統川普及其政府是否想藉昨天逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，間接向伊朗政權發出警告，分析指出，伊朗官員很可能將美軍...

CIA無人機全天候監控 委內瑞拉內線促馬杜洛落網

知情人士透露，在美國總統川普（Donald Trump）派遣特種部隊逮捕馬杜洛之前的數日及關鍵時刻，美國中央情報局（CI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。