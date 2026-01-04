CIA無人機全天候監控 委內瑞拉內線促馬杜洛落網

快訊

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
知情人士透露，在美國總統川普（Donald Trump）派遣特種部隊逮捕馬杜洛（圖）之前的數日及關鍵時刻，美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉政府內部的線人持續掌握馬杜洛的行蹤。 路透社
知情人士透露，在美國總統川普（Donald Trump）派遣特種部隊逮捕馬杜洛之前的數日及關鍵時刻，美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉政府內部的線人持續掌握馬杜洛的行蹤。

紐約時報（The New York Times）報導，知情人士表示，CIA動用一支匿蹤無人機機隊，幾近全天候監控委內瑞拉的空域和馬杜洛（Nicolás Maduro）的位置、動向，並結合委內瑞拉線人提供的資訊，最終促成馬杜洛落網。

據熟悉CIA運作的人士指出，自去年8月起，CIA便派出一組人員秘密潛伏在委內瑞拉，蒐集馬杜洛的日常行程模式及動向。

目前尚不清楚CIA如何招募提供馬杜洛行蹤的委內瑞拉線人。但前美國官員指出，美國政府祭出的5000萬美元賞金，顯然為提供逮捕馬杜洛的線報產生極大助力。

CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）去年在人事任命聽證會上承諾，將領導一個更積極主動、勇於執行祕密行動，既蒐集情報又能推動美國政策的情報單位。川普去年秋天授權CIA採取更強勢行動，隨後於11月批准一系列針對委內瑞拉的行動規劃與準備。

去年12月底，CIA出動武裝無人機襲擊一座碼頭，美國官員相信委內瑞拉幫派利用該地裝載毒品上船。

一名聽取馬杜洛被捕過程簡報的人士表示，這項行動是CIA與軍方密切合作、歷經數月縝密規劃的成果。一名美國高層官員則說，CIA與特種部隊的分析人員，從行動策劃初期開始便能精確定位馬杜洛，等於「全程掌握」其一舉一動。

儘管CIA在規劃與執行過程中扮演關鍵角色，這次逮捕馬杜洛任務仍是屬於美國軍方特種部隊的執法行動，而非CIA所主導。

