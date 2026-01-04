川普對委成北京樣板？美前官員：解放軍沒經驗 對台採暗殺更可能成功

美國政府3日對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，並出動特種作戰部隊活逮委國總統馬杜洛夫婦。整起行動受到中國人高度關注，相關主題貼文衝上微博熱搜，截至3日晚間累積約4.4億次瀏覽，不少中國網友高喊「建議用同樣方式收復台灣」「既然美國不把國際法當一回事，我們何必在乎？」

專家對這次行動對台海衍生效應看法不一：有人認為影響有限，頂多讓北京更敢向美方索取「大國豁免」的操作空間；也有人警告，美國以國安之名出手恐被北京視為對台範本；另有學者質疑解放軍難以複製美軍突襲模式，甚至可能改採暗殺等其他手段成功機率更高。

彭博引述前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞恩（Ryan Hass）在X寫道：「我不預期委國今天發生的事，會大幅改變北京對台灣的盤算。北京並非因為尊重國際法與規範，才克制不對台灣採取動武或其他行動。」

何瑞恩以中國在南海與美國盟友的主權爭議為例補充說道，「我預測，北京會私下向華府強調，希望獲得與美國相同的大國豁免操作空間，也就是在國際法上享有例外待遇」。

按照彭博報導中的連結，何瑞恩在X上的貼文似已更新，目前的貼文表示，隨著美國逮捕馬杜洛及其妻子的細節逐漸出現，外交政策分析人士可能傾向將此事與台灣問題相提並論，並警告川普此舉開了先例，北京會把它用來對付台灣，何瑞恩說，他會建議「不要採取這種相提並論的作法」。

不過，有分析人士認為，川普此舉恐淪為北京對台樣板並非危言聳聽。

亞洲協會政策研究院高級研究員莫里斯（Lyle Morris）說，對習近平而言，川普的作為可能被視為符合「大國以國家安全之名介入鄰國」的邏輯；莫里斯指出，北京就是以這種方式看待俄羅斯入侵烏克蘭，「中國侵略台灣的潛在行動也可能被歸入同個邏輯」。

「我不認為美方這次行動可能為習近平打開對台行動窗口的說法是危言聳聽，」莫里斯說，「尤其是全球對美國行動的反應相對平淡的情況下。」

另外，有人懷疑北京未必具備執行這類軍事行動的專業能力。

前美國國防部官員、新加坡拉惹勒南國際關係學院安全學者唐安竹（Drew Thompson）指出，參與行動的美軍可能具有在敵對環境中行動的豐富經驗。

「我不認為中共解放軍有任何類似的經驗，北京還有其他選項可以讓台灣領導人失去作用」，唐安竹補充稱，中國若採取暗殺，成功機率可能更高。

彭博並指出，川普此舉反而讓習近平有機會宣傳中國才是「以規則為基礎的國際秩序」的守護者。這套秩序原本由美國主導建立，如今美國卻正逐漸背離自己訂下的規則。