泰國關注委內瑞拉情勢 籲各方克制避免局勢升級
泰國外交部今天表示，泰方一直密切關注委內瑞拉局勢，敦促各方在充分尊重「聯合國憲章」及國際法的前提下，和平解決衝突，保持克制避免局勢升級，優先保障平民安全並尊重委內瑞拉人民的意願。
⭐2025總回顧
泰國外交部今天下午發布聲明表示，鑒於近期美國與委內瑞拉間緊張局勢升級，以及3日所發生的事件，泰國持續密切關注委內瑞拉局勢。
美國3日凌晨攻擊委內瑞拉，並在委國首都卡拉卡斯（Caracas）的總統官邸抓捕馬杜洛（NicolasMaduro），接著將馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（CiliaFlores）押送到美國紐約的拘留所。
泰國外交部敦促各方在充分尊重「聯合國憲章」及國際法的前提下，和平解決衝突，保持最大克制避免局勢進一步升級，同時也要優先保障平民安全，並尊重委內瑞拉人民的意願。
該聲明指出，兼轄委內瑞拉事務的泰國駐秘魯大使館會持續與在委內瑞拉的泰國公民保持密切聯繫，並隨時準備提供必要協助。泰國外交部同時建議泰國公民審慎評估情勢，現階段應重新考慮前往該區域的非必要旅行。
