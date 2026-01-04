美軍突襲抓捕馬杜洛後 美國解除加勒比海空域限制

美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，美國今晚解除了在行動期間針對加勒比海的空域限制。該空域在美軍這場行動期間禁止商業航班進入。

馬杜洛及其妻子被直升機送往紐約市，面臨販毒及武器指控。他們是被美國特種部隊抓獲，當時美軍對委內瑞拉首都卡拉卡斯及周邊多處目標進行了密集空襲。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在社群媒體平台X表示，先前的空域限制已於凌晨12:00（格林威治標準時間05:00）到期，航班可按計劃恢復。

達菲說：「航空公司已接到通知，並將快速更新航班時刻表。」

美國聯邦航空總署（US Federal AviationAdministration）今天通知商業航空公司避開加勒比海空域，理由是「潛在危險情況」。

該通知指出，封閉空域是因「正在進行的軍事行動帶來飛行安全風險」。