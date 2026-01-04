羅德里格斯接任委內瑞拉代理總統 華爾街人脈深厚

美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，委國局勢陷入混亂。最高法院已下令由副總統德爾希．羅德里格斯擔任代理總統。

德爾希．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）自2018年起擔任馬杜洛的副總統，負責監督委內瑞拉高度依賴石油的經濟，並管理令人聞風喪膽的情報機構。

美聯社報導，德爾希．羅德里格斯曾在英國與法國受過法律教育，長期以來代表已故強人總統查維茲（Hugo Chavez）發起的革命在國際舞台上發聲。

她與其兄長、國民議會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）皆擁有因家庭悲劇而形成的深厚左派背景。兩人的父親曾是社會主義領袖，1970年代死於警方拘留期間，這起事件震撼當時許多活動人士，包括年輕時的馬杜洛。

與馬杜洛核心圈的其他多數成員不同，羅德里格斯兄妹至今並未遭到美國的刑事起訴。

德爾希．羅德里格斯與石油業界及華爾街的共和黨人建立了深厚關係，這些人對美國主導的政權更迭計畫持保留態度。

她過去交涉對象包括美國黑水保全公司（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince），近期則與川普的特使格瑞尼爾（Richard Grenell）往來，格瑞尼爾曾嘗試與馬杜洛協商，以擴大美國在委內瑞拉的影響力。

德爾希．羅德里格斯英語流利，有時被描繪為受過良好教育、親近市場的溫和派，與1990年代隨查維茲武裝起義對抗民選總統的軍方強硬派形成對比。

軍方強硬派中的許多人，尤其是內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）因涉嫌毒品走私遭美國通緝，並被控犯下嚴重的侵犯人權罪行。然而，他們依然掌控著軍隊，而軍隊向來是委內瑞拉政治爭端的最終仲裁者。

這為德爾希．羅德里格斯確立權威帶來重大挑戰。不過，部分分析人士認為，委內瑞拉的權力掮客預計會像過去一樣，選擇團結一致。